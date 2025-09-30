Gonzalo Antón entra en el sector inmobiliario de Miranda con la compra del edificio del Bar Avenida

Gonzalo Antón se ha hecho con el emblemático edificio del Bar Avenida, en la confluencia de La Estación con el parque Antonio Machado. El empresario ... mirandés ha puesto el foco en el sector inmobiliario de cara a nuevas inversiones, un ámbito empresarial en el que se ha iniciado en la ciudad con la compra de un bloque que forma parte del patrimonio urbanístico de Miranda, levantado a principios del siglo XX y que cuenta con protección estructural, la máxima categoría, dentro del catálogo municipal de bienes protegidos.

De momento, la operación no conlleva ningún cambio más allá del de la titularidad de un inmueble que cuenta con varios inquilinos. Además del bar, dos viviendas están alquiladas a particulares que tienen ahí su residencia habitual y en otra tiene su sede Acecaa, la asociación de comerciantes.

De ahí, que la compra, tanto Antón como el socio con el que ha materializado la adquisición del inmueble que empezó a gestarse hace unos cinco meses o seis meses, se la planteen como una inversión a futuro, sobre la que no hay todavía ningún plan cerrado para tratar de rentabilizarla económicamente. Una vez cerrada la operación, será ahora cuando se sienten a analizar las posibilidades de un edificio muy característico de un tipo de construcción en el ensanche mirandés.

Se trata de un inmueble de tres alturas y planta baja, con una superficie construida de 432 metros cuadrados, con fachada a dos calles, un patio de luces y una zona verde en un lateral. En la planta baja, en la esquina, se ubica un establecimiento de hostelería con una superficie de 141 metros cuadrados, el Bar Avenida, que conserva la esencia de un café tradicional; y hay otro local comercial de 207 metros, que ahora ocupa de manera puntual Acecaa, cuando pone en marcha las campañas de bonos de consumo, y que con anterioridad albergó una tienda de muebles y decoración.

El acceso al edificio de viviendas se realiza por una puerta de madera con salida al parque Antonio Machado. En el portal, una escalera ancha, de madera y forja, permite ir subiendo planta a planta en un inmueble sin ascensor con siete viviendas de entre 192 y 95 metros cuadrados, atendiendo a la información del Catastro. Y es que mientras que en la primera y segunda planta hay dos manos;en la tercera, hay tres.

En la fachada, tal y como se recoge en la información de la ficha municipal del catálogo de bienes protegidos, destacan las franjas almohadillas entre las que se abren grandes vanos; y en altura, las galerías y miradores, intercaladas con balcones cerrados con barandillas de forja.

Modelo de una época

El documento destaca que se trata de un inmueble «muy representativo de la arquitectura de los primeros años del ensanche», que fue tomando forma gracias a la llegada del ferrocarril. Tanto por su situación en La Estación como por su número de plantas y sus elementos arquitectónicos es considerado como un «modelo de la arquitectura de esa época».

Diseño a conservar a futuro ya que cualquier intervención que se haga debe respetar dimensiones, ya que no se permiten obras de ampliación, y el esquema compositivo de sus fachadas.

Evidentemente, dadas las características y el simbolismo del edificio en la ciudad, ésta no ha sido la única operación que se ha negociado y se ha estado gestando tiempo atrás, pero ha sido finalmente Antón quien se ha hecho con la titularidad de un edificio que una vez adquirido tienen pendiente definir su uso; consciente de que «hay unos inquilinos a los que hay que respetarles sus derechos. Cuando tengamos decidido qué queremos hacer nos sentaremos con ellos y se lo explicaremos».

De todos modos, el empresario mirandés también tiene la vista puesta en otros bloques del centro de la ciudad que están infrautilizados o vacíos y que no descarta sumar a su cartera patrimonial, convencido de Miranda tienen un potencial turístico y gastronómico que puede hacer interesantes muchos proyectos vinculados a la hostelería, pero también al ámbito inmobiliario.

«Me parece que La Estación está muy triste y creo que renovar edificios en ese entorno sería importante, es nuestra calle del centro de toda la vida. Así que no descarto intentar adquirir alguno más, siempre que sea viable económicamente», valoró Antón; quien, al mismo tiempo, volvió a apelar al Ayuntamiento, para que se implique en mejorar la imagen del centro convirtiendo los escaparates ahora sin luz ni nada que mostrar en un lugar expositivo.

¿Cómo? Colocando vinilos con imágenes de cómo fueron décadas atrás esos mismos inmuebles y comercios. No es la primera vez que lanza una idea económica, que impacta directamente en mejorar la estética, y que ya está comprobado, por la experiencia en Vitoria, que funciona. «Miranda es muy divertida y tiene mucho ambiente, pero necesita mejorar su imagen».

Y es que no pasa desapercibido que son varios los edificios en pleno centro de la ciudad que llevan años cerrados a cal y canto, como el de Francisco Cantera 2, El Cid 5 o Concepción Arenal, La Estación 56 y 54.