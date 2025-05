Gómez se reunirá con la Policía Local de Miranda antes de San Juan para avanzar en el acuerdo

Cristina Ortiz Viernes, 16 de mayo 2025, 13:40 Comenta Compartir

La firma de un primer acuerdo entre Seguridad Ciudadana y Policía Local «es bueno para todos», tanto para el Ayuntamiento como para la plantilla y la ciudadanía mirandesa, ya que una vez ratificado el documento sobre la cobertura de los servicios volverá a haber 5 efectivos por turno de trabajo y hasta 7 en días festivos.

Miranda ha dado un primer paso hacia el cierre de un conflicto que se mantiene vivo desde 2022 y en cuya resolución seguirán trabajando las partes de manera inmediata, ya que el responsable del departamento, Pablo Gómez, se ha comprometido hoy mismo con los representantes sindicales, tras la firma del acuerdo este viernes a las nueve de la mañana, a convocar una reunión antes de San Juan del Monte en la que analizar el desarrollo del pacto y otras cuestiones que siguen pendientes, como la renovación del vestuario de la plantilla policial.

Si bien, en este momento, el concejal dejaba claro que, lo importante es que «el acuerdo de cobertura de servicios ya es una realidad por fin y en el futuro seguiremos hablando». Y lo es con el respaldo de 22 de los 35 efectivos que emitieron su voto y el rechazo de otros 13, que representan en 37%.

Cifras de entre las que Gómez optaba por poner el foco en la elevada participación, ya que sólo una de las personas que estaban convocadas a votar no lo ha hecho. Del resto, todos han dado su opinión y es algo que el concejal entiende que es importante valorar. Además, «que el apoyo no haya sido por la mínima, si no bastante holgado, es algo a celebrar. Respetando también, por supuesto, el voto en contra de esas 13 personas, cuyos motivos tendrán para rechazar la propuesta, lo que no impide que se puedan sumar al acuerdo, porque es voluntario».

Y es que cada efectivo puede decidir si se adscribe o no al sistema de refuerzos; pero también recordaba el edil de que del hecho de que haya policías disponibles que se apunten para hacer esos turnos va a depender que se puedan dar los permisos que se soliciten. «Esto es un 'quid pro quo', si yo falto porque quiero disfrutar de un día, otra persona tiene que venir a sustituirme. Esto es una cuestión de todos; respetando, por supuesto, la voluntariedad del mismo». Hay que tener en cuenta que aún no se sabe cuántos efectivos se van a apuntar en esa lista rotativa para cubrir refuerzos y turnos.

Por su parte, la portavoz de IU-Podemos, Cristina Ferreras, valoraba igualmente de manera positiva que se haya llegado a un acuerdo. «Aunque pueden quedar algunos aspectos a limar en el futuro, lo importante es avanzar, desatascar esta situación. Seguro que en futuras negociaciones se conseguirá solventar todos los baches», señaló.

