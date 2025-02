«Es un golpe bajo pero lo mejor es saber cuanto antes qué te pasa»

Cuando se hace referencia al Alzheimer o a otro tipo de demencias, lo primero que se piensa es que quienes las padecen son personas mayores y sí, en la inmensa mayoría de los casos los que están aquejados por ellas lo son. En Afami se ... puede constatar ya que la edad media de sus usuarios es de unos 85 años, pero no es menos cierto que hay ocasiones en las que el Alzheimer irrumpe sorpresivamente en la vida de personas mucho más jóvenes. Es el caso de Luis Ángel que el pasado mes de enero cumplió 61 años, y arrastra la enfermedad desde hace un tiempo. Un Alzheimer que «se ha sumado a otras cosas que también tengo».

Esta patología se encuentra aún en un estado muy inicial, «de momento no me medico todavía», apunta antes de relatar –quiere hacerlo para concienciar sobre la necesidad de afrontar la situación de la manera más precoz posible– que él empezó a notar «que algo no iba bien porque me ponía a hacer una cosa y de repente no sabía por qué, no me acordaba por qué tenía que hacerla, y otras veces lo que me pasaba es que hacía lo mismo varias veces. Hablándolo con mi mujer nos dimos cuenta de que me pasaba algo y quisimos saber qué era. Me empezaron a mirar y me dijeron que tenía Alzheimer».

Es muy consciente de que en estos momentos no existe cura y que la enfermedad irá haciéndose más presente de modo progresivo en su día a día, pero también que «lo que se puede hacer es intentar frenar el avance y para eso es muy bueno poder venir aquí a Afami. Aquí estoy en contacto con otras personas, con las chicas que nos atienden hago ejercicios y actividades para trabajar la mente y me encuentro mejor».

De hecho en el último test los resultados han sido positivos, «parece que he mejorado un poquito, así que estoy contento». Y lo está porque ha afrontado su situación pensando que «esto es lo que hay, y tengo que intentar hacer todo lo que pueda para que avance poco a poco».

Echando la vista atrás, y aunque no le haya quedado otra que aceptar que el Alzheimer va a acompañarle toda la vida, evoca el momento en el que le dieron el diagnóstico. Podría haber calificado la sensación que tuvo en ese instante con algún término mal sonante, pero no lo hizo, y lo que sí apuntó es que «fue algo durísimo, podíamos decir que algo así como un golpe bajo. No te lo esperas y se te cae el mundo encima pero también es verdad que lo mejor es saber cuanto antes qué es lo que te pasa para poder poner remedio». Por eso dice que cualquier persona que note algún síntoma, que perciba que los olvidos y confusiones van más allá de no saber, por ejemplo, donde se han dejado las llaves, vaya al médico o se acerque a Afami, «que se hagan por lo menos el test».

Sabe también que este diagnóstico ha puesto la vida de toda su familia patas arriba, y tiene claro que él lo lleva mejor porque tiene «el apoyo de mi mujer, de los hijos, estoy con las nietas, y todo eso es muy importante».

De cara al futuro tiene puestas sus esperanzas en que «aparezca alguna medicación y que haya dinero para que se pueda seguir investigando sobre el Alzheimer».