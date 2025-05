El gobierno regional destina 38 millones anuales a Educación en Miranda

Las competencias educativas corresponden en su gran mayoría a las comunidades autónomas. El Ayuntamiento se encarga del mantenimiento diario de los centros, pero el peso ... del presupuesto y las grandes decisiones las asume la Junta.

Cada año, el gobierno regional destina a Miranda 38 millones de euros. Con ese dinero, principalmente se pagan los salarios de los cerca de 800 trabajadores vinculados al ámbito educativo. Cerca de 500 son docentes, aunque un alto porcentaje de los mismos tienen la plaza de forma interina, una estadística que ha suscitado quejas sindicales al entender que la falta de estabilidad repercute en la calidad de la enseñanza.

A la cifra de gasto corriente en Educación hay que sumar otras inversiones adicionales efectuadas por la Junta en los últimos tiempos como los 600.000 euros destinados a mantenimiento de colegios. Y es que hay reformas que afectan a la estructura, y no al día a día, que son competencia d la consejería regional.

A mayores, se ha retomado el proyecto de ampliación del CIFP Río Ebro, con un quinto edificio dentro del complejo que estará listo para su uso dentro de tres cursos y que supondrá una inversión aproximada de 7 millones de euros. En concreto, está previsto levantar un nuevo inmueble de 3.000 metros cuadrados dentro del complejo educativo de El Crucero para albergar los cuatro grupos de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, ampliando la oferta educativa en 120 puestos escolares.

Una de las demandas más recurrentes en materia educativa en la ciudad es la construcción de un tercer instituto. Fuentes de la Junta consultadas por EL CORREO creen que la necesidad real de la nueva instalación dependerá de la evolución demográfica que experimente Miranda en los próximos años. Ahora mismo, niegan que exista saturación como se ha dejado entrever en alguna ocasión desde los centros educativos. «Hay más de un centenar de plazas disponibles en los institutos para el primer curso de la ESO. Según la experiencia de los últimos años, se acabarán llenando porque siempre hay personas que vienen a trabajar a la ciudad cuando el curso está ya en marcha o solicitudes de matriculación nuevas que aún no se han formalizado», aseguran desde la administración regional, que no ve un problema de falta de capacidad que vaya a provocar que se tengan que rechazar admisiones. Según las previsiones con las que trabajan en la Junta, Miranda no verá sus institutos colapsados el próximo curso.

Los mayores problemas suelen estar en Fray Pedro de Urbina ya que ronda los mil estudiantes, y por espacio, el centro tiene problemas para añadir nuevos grupos si es necesario ampliar las plazas y matriculaciones.