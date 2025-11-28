El Gobierno central estudiará con carácter «especial» la necesidad eléctrica de Miranda

La Secretaría de Estado de Energía se ha comprometido con el Ayuntamiento mirandés a estudiar con carácter «especial» las necesidades eléctricas de la ciudad de ... cara a garantizar la implantación de nuevas empresas en el municipio, teniendo en cuenta la situación geográfica colindante con el País Vasco, un importante motor de captación de inversión para todo su territorio, incluido el limítrofe polígono de Arasur; y valorando que la localidad está incluida en los programas de Transición Justa, para compensar el desequilibrio económico derivado del cierre sin alternativa de la central nuclear de Garoña.

No hay un compromiso por escrito del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), pero sí buena disposición a atender las demandas de Miranda, por lo que en la reunión mantenida este viernes en Madrid por representantes municipales con el secretario de ese área, Joan Groizard, éste les ha solicitado un informe detallado de las necesidades inmediatas de suministro de la ciudad, para poder atender las peticiones de proyectos que no requieran de un gran consumo eléctrico. Documento al que acompañará otro análisis con aquellas inversiones con intenciones reales de emplazarse en el municipio pero que requieren para poderlo hacer una elevada disposición de energía, por estar dentro de las consideradas electrointensivas, y que son las que se tendrán en cuenta de cara a la planificación con horizonte 2030, que es en la que se está trabajando en estos momentos para todo el Estado.

De hecho, esos dos estudios se emplearán también para las alegaciones que presentará el Consistorio de aquí al 16 de diciembre al desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica de cara a los próximos cinco ejercicios. Marco en el que quieren que se estudie la posibilidad de que la subestación de Puentelarrá se conecte a la red de 400 kilovoltios que pasa cerca de la ciudad pero sin descargar.

Que se apruebe o no va depender de «las necesidades de suministros electrointensivos que requieran de ese tipo de energía a medio y corto plazo dentro de ese período hasta 2030», explicó el concejal de Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián; que junto a la alcaldesa, Aitana Hernando; y el gerente de Miranda Empresas, Roberto Martínez de Salinas, participó en la reunión con Goizard.

Para empezar porque hacerlo conlleva «grandes dificultades técnicas» y también una elevada inversión económica. Dos aspectos que, por lo tanto, para ser abordados, deben quedar justificados y avalados por proyectos reales ya captados y cuya implantación esté condicionada sólo a la posibilidad o no de recibir el suministro necesario. Inversiones que, además, serán mimadas de manera aún más especial si se trata de propuestas de carácter industrial, dado que son, por su propia configuración, generadoras de mayor volumen de empleo.

En principio, en estos momentos, el Consistorio tiene ya sobre la mesa proyectos con nombres y apellidos que entrarían dentro de la consideración de electrointensivos y que requerirían un suministro que rondaría los 400 megavatios.

A estos, ahora mismo, habría que sumar aquellas propuestas de inversión que requieren de un abastecimiento de hasta 5 megavatios, una cantidad no demasiado elevada y que quizá se podría atender con la disponibilidad actual. En principio, la Secretaría de Energía va a contactar con Iberdrola, responsable de la red de distribución en esta zona para que envíe un mapa de los consumos actuales y estudie si «existe capacidad de suministro en Puentelarrá y Bayas que actualmente no se está ejecutando, pero que está reservada y por lo tanto se pueden suministrar a un tercero».

Se trataría de ver «si se puede 'recuperar' esas potencias que no son altas para poder asignarlas a otros proyectos, sin esperar a las alegaciones y al desarrollo del nuevo plan», detalló Adrián;que confía en que se puedan rascar unos 20 megavatios, que son los que necesitarían ahora las inversiones planteadas para 4 nuevas empresas. «Eso es muy importante para nosotros». A priori, para el Ayuntamiento ya es muy positivo que se les haya tenido en cuenta y se hayan escuchado sus propuestas, dado que inicialmente esas reuniones bilaterales con la Secretaría de Energía estaban limitadas a los ejecutivos de las comunidades autónomas. «Hemos conseguido un hilo de comunicación directo con el Ministerio para poder resolver cualquier duda que tengamos para cuando preparemos las alegaciones y la documentación anexa», zanjó.