Las subestación de Bayas y Puentelarrá distribuyen la energía necesaria a las empresas mirandesas. Avelino Gómez

El Gobierno central estudiará con carácter «especial» la necesidad eléctrica de Miranda

Energía valorará el ser frontera con el País Vasco y estar dentro de los programas de Transición Justa

Cristina Ortiz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

La Secretaría de Estado de Energía se ha comprometido con el Ayuntamiento mirandés a estudiar con carácter «especial» las necesidades eléctricas de la ciudad de ... cara a garantizar la implantación de nuevas empresas en el municipio, teniendo en cuenta la situación geográfica colindante con el País Vasco, un importante motor de captación de inversión para todo su territorio, incluido el limítrofe polígono de Arasur; y valorando que la localidad está incluida en los programas de Transición Justa, para compensar el desequilibrio económico derivado del cierre sin alternativa de la central nuclear de Garoña.

