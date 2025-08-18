Un gasto desde los 150 y hasta más de 400 euros para los libros de los escolares de Miranda

Quienes tienen hijos en edad escolar saben perfectamente que una de las 'inversiones' que hay que hacer antes de que empiece el curso es la ... destinada a la adquisición de los libros, uno por cada una de las materias, y que se van encareciendo a medida que los escolares tienen más años. Hay que abonar los libros y a ese desembolso hay que sumar también una significativa cantidad que hay que emplear para comprar el material que los diferentes centros escolares piden que se lleve al comenzar las clases. En ese suma y sigue hay también que incluir mochilas para llevar todo lo necesario para ir a clase y, en su caso el uniforme.

Así las cosas plantarse el comienzo del curso de los más jóvenes de las familias asusta porque implica una cantidad considerable de dinero que, lógicamente, se multiplica si hay más de un escolar en casa. En librerías como Eva tienen los lotes de libros de todos los colegios de la ciudad y saben por lo tanto que el gasto por alumno «va entre los ciento cincuenta y algo más de cuatrocientos euros. Eso es lo que viene a costar teniendo en cuenta, eso sí, que nosotros hacemos un 10% de descuento si se paga en efectivo», indica Ana María Dolado, que apunta también que «prácticamente en el momento en el que empieza el verano se sabe ya cual va a ser el material y desde mediados de julio ya hemos hecho reservas y ventas».

Ahora que se acerca septiembre es cuando hay una mayor afluencia de compradores, como era el caso de Jaime Santamaría, que tuvo que abonar por diez libros de 2º de ESO para su hija Bárbara 408,87 euros. «Cuando vienes a hacer la reserva ya te avisan y vienes prevenido, pero tienes que ser previsor y ajustar los gastos para que cuadren las cosas, por que si no te llevarías un buen susto».

Considera que los libros son caros, pero no es eso lo que más le irrita, lo que lo hace es que «ves que hay otras Comunidades en las que están subvencionados o incluso son gratis».

Todos y cada uno de los cursos, además de cada colegio tiene precios diferentes porque ninguno coincide al cien por cien en cuanto a los libros que se piden para los escolares, y de ahí que todo oscile mucho. Eso sí, en la librería saben perfectamente que «a medida que van pasando cursos aumenta el precio».

Para los niños y niñas de primero de Primaria pueden encontrarse por 162 euros –ya con el descuento–, como es el caso del colegio de Anduva, Otro ejemplo del coste es el que hay que hacer para adquirir los libros de segundo en Cervantes, que alcanza los 243, y si el alumno va a cuarto de Primaria en La Charca comprarlos supone un gasto de 220 euros.

Los precios también fluctúan mucho porque «estamos ante una venta libre, cada editorial pone el precio que le parece». Dada su experiencia con la reserva y venta de libros en la librería, Ana María Dolado cree que «el precio debería estar regulado y ser el mismo».

Menos de estas cantidades sólo desembolsan quienes se pueden acoger al programa Releo. «Sólo tienen que coger algunos, no el lote completo, y pueden ahorrar algo, pero en general el gasto está siempre por encima de los 150 euros si no hablamos, lógicamente de los pequeñitos de hasta tres o cuatro años».

Cuadernos, pinturas....

Además de libros, los estudiantes tienen que llevar material que, también lo marcan los centros educativos; cuadernos de la misma marca para todos, al igual que las pinturas o las agendas. Y a medida que se avanza en los cursos se incluyen también artículos como compases o diccionarios. En este caso hecho el cómputo es fácil que se alcancen los cien euros «como mínimo», por alumno.

Está claro que si los padres y madres no hicieron la compra de todos estos artículos que van a necesitar sus hijos poco después de que concluyera el último curso ahora lo que va a tener frente a sí es la conocida y temida cuesta de la vuelta al cole.

Lo que para los críos es una ilusión, libros nuevos y material reluciente, para los progenitores es, sin duda, un dolor de cabeza.