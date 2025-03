Los gasolineros de Miranda se muestran «desesperados» ante los repetidos intentos de robo

«Estamos desesperados ya con los múltiples robos, la apertura de máquinarias, los destrozos...vamos denuncia tras denuncia y sigue sin haber presencia policial ni ... detenciones, y saben quiénes son», así de tajante se muestra Arturo Roa, gerente de la estación de servicio ubicada en el número 70 de la Carretera Logroño así como de otras tres estaciones de repostaje más repartidas por la N-1 a su paso por la ciudad, con la situación que está adoleciendo la primera instalación.

Y es que, desde verano, contabilizan ya hasta cinco intentos de robo en la gasolinera. La última, edurante la madrugada del domingo al lunes. «Es prácticamente semana sí, semana no; esto tiene que saberlo la gente porque no podemos más ya. La ausencia de Policía y la despreocupación del Ayuntamiento es total. Es un desastre. Entran para abrir las máquinas aspiradoras, ayer por la noche le tocó el turno a la expendedora de papel; les da igual que haya cámaras grabando, vienen buscando las monedas de las máquinas limpiadoras», explica Roa.

Hasta la fecha, los cinco asaltos han dejado un balance de «poco más de mil euros» sustraídos de los cajetines de los aspiradores, pero una ingente cantidad en reparaciones. El malestar y la indefensión que sufren los gasolineros ha llegado a un punto de no retorno.

«El destrozo que hacen para intentar llevarse las monedas es mucho mayor. Llevaremos ya más de 10.000 euros en reparaciones de máquinas entre todo. Las arreglas y las pones bien, que además están bunkerizadas, y vuelven a reventar el monedero, la placa base y todo en busca de la recaudación. Una vez se llevaron 800 euros, entonces volvieron a la semana siguiente y varias veces más desde entonces, pero no suele haber nada o casi nada».

Las recurrentes visitas de los ladrones, sumada a la poca respuesta policial ante la problemática, ha llevado al gerente de las cuatro gasolineras a levantar la voz en busca de auxilio.

«Las cámaras de seguridad no son gran cosa, pero es que ya saben quiénes son, por lo que no entendemos que no haya detenciones. Además,esta noche, el ladrón ya directamente se colocó debajo de la cámara porque conoce el sitio. Nosotros denunciamos y hacemos lo que debemos, lo que nos pide el seguro, porque son cuantías a tener en cuenta. Hoy no se han llevado nada, pero lhan roto una expendedora de papel y el arreglo me puede costar cerca de mil euros», añade Roa.

El enfado de los gasolineros también está dando paso a una creciente resignación. «Estamos dando la luz toda la noche como medida disuasoria, pero ni con esas, da igual, vuelven otra vez», señalaba el titular de las cuatro gasolineras.

En este sentido, aclaraba que «en las otras no estoy teniendo este problema porque no hay máquinas aspiradoras ni limpiadoras, pero sabemos que también han actuadoen al menos otra gasolinera de la ciudad».

El modus operandi coincide con el de la famosa banda de ladrones de bares que dejó decenas de asaltos en la ciudad en los últimos años, pero cuyos miembros fueron encerrados meses atrás en Logroño. Se trata de robos con fuerza para obtener dinero rápido y en metálico.