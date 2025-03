Más de treinta años después de que agarrase el micro, «su muy mejor amigo», por primera vez junto a Bufank, siempre respaldado por su inseparable ... R de Rumba, el maestro SHO-HAI (antes Hate) actuará hoy por primera vez en nuestra ciudad. Lo hará encabezando la primera jornada del MUF, pasada la medianoche, para inundar en solitario la Fábrica de Tornillos del rap más añejo, de Rap Solo. Tímido, cercano y afable, como durante toda su dilatada carrera, el miembro del grupo de rap más icónico del país responde a las preguntas sin medias tintas y coronando sus respuestas con su inseparable 'co'.

–No es tu primera vez en Miranda, pero sí rapeando.

–Estuve hace cinco años, justo antes de la pandemia, poniendo música porque también hago mis labores de pseudo dj (risas). Me comentaron lo del MUFy me apetece mucho ir, más aún con un cartel de amigos como Ihon y Escandaloso, y Faenna también, que no la conozco pero me flipa lo que hace. ¿Hace frío por allí no?

–Llevamos unos días de lluvia, pero estarás acostumbrado...

–Sí, ya sabes que en Zaragoza hace lo suyo también. Tenemos muchas ganas del concierto, haremos una gran fiesta y queremos que la gente venga a pasarlo bien. Sigo poniéndome nervioso a día de hoy.

–¿Qué repertorio esperamos?

–Un variado de 80 minutos de calor y fiestorro. Haré un repaso por mis tres discos en solitario y siempre tiene que haber un pequeño guiño a Violadores, está claro.

–Son muchos años de carretera, ¿de dónde sale la gasolina?

–La música es lo que más me gusta en el mundo. La propia música es una pasada, pero hacerla tú ya me parece increíble. Estar en un escenario y que la gente de abajo se sepa tus canciones te da fuerza para seguir. Si no diera conciertos, siempre he dicho que seguiría escribiendo y haciendo mis temas. Te libera el estrés y es algo tuyo, es mágico leer una frase tuya al día siguiente. –¿Y la imaginación?

–Siempre he dicho que, en los peores momentos, las mejores canciones. Las musas suelen estar ahí, pero va por días. Soy mucho de tachar, perfeccionista, hasta conseguir la rima perfecta para mí. Pasa muchos filtros.

–¿El Rey de las Cantinas sigue enamorado de la noche?

–Ahora me canso menos en los conciertos que hace veinte años. He perdido unos cuantos kilos, me he quitado la mochila de piedras de la espalda y hago más ejercicio que nunca. Los cubatazos de hace años pasaron a mejor vida cuando el médico que me dijo que me cuidara un poco o explotaba. También deje de fumar hace siete años y estoy muy bien. Pero eso sí, me sigo poniendo fino a cervezas, me encanta. Me cuido entre semana y el fin de semana ya me doy mis homenajes, me encanta comer.

–Otro rapero referente coetáneo, ToteKing, ha apagado las luces de su carrera...

–Yo estoy más en forma que nunca. Luego depende del cansancio mental y la cabeza de cada uno. Tote está en una gran forma física y sus letras son un auténtica bestialidad, pero lo mismo su cabeza ha dicho hasta aquí. Yo también estoy rozando los 50 años, está claro que piensas un poco en el final, pero aparto ese pensamiento cuando me viene. Estoy preparando otro disco y voy a tirar hasta que el cuerpo y la gente aguanten.

–¿Qué ha pasado con la tienda Comun20 y qué otros proyectos hay en marcha?

–La tienda se traslada al centro de Zaragoza, al lado del Pilar, y se llamara Rap Solo, nuestro símbolo de siempre. En breve anunciaremos la apertura. Puedes ir a ver a la virgen, comprarte una camiseta y tomarte una birra en El Tubo, todo al lado (risas). Y estoy preparando un disco que, para finales de año, puede que esté escrito. Este año quiero hacer algún festival y mis sesiones.

–Con Ihon ya coincidiste pinchando en una sidrería...

–Exactamente, co. Tocaba la MDE Click por la zona y nos juntamos en la sidrería de nuestro amigo Jon, este sin h. La sidra y el rap unen (risas).

–¿Cómo ves la escena rapera?

–Tiene que haber de todo. Lo que pasa es que ahora hay muchos grupos y me pierdo. Ahora es raro escucharte un disco diez veces, como antaño. Me gusta Dano, muy rapero; pero también puedo escuchar a Lia Kali y me flipa, he escuchado el último de Delaossa, que ha derivado por otros lares el gacho y está muy bien, aunque a mi me guste más el rap como tal. Hay que escuchar de todo, co, y ahora estoy con mucho soul para entrenar.

–Violadores se juntó en un escenario hace poco y el mundo del rap se volvió loco...

–Fue una juntada guapa después de muchos años. Estuvimos los cuatro, con Rumba, Kase-O y Lírico. La gente tiene muchas ganas y nosotros, también. Javi está preparando disco, como yo. Nunca se ha deshecho la idea de volver y dar conciertos, discos es más complicado. En mente está, no sé si hacer una gira de despedida o no, pero el tiempo y la artrosis dirán todo(risas).