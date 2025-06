Con ganas de que empiece San Juan en Miranda

«Quería ser sanjuanera, éste era el año y estoy muy ilusionada»

Los estudios obligaron a Henar a estar fuera de Miranda. No podía estar ... durante todas las fiestas y por eso ha esperado hasta este año para presentarse.

–¿Ha merecido la pena?

–Por supuesto. Yo quería esto, quería ser sanjuanera desde hace muchísimo. Este era el año y ni me presenté pensando que si no salía no pasaba nada. Me habría conformado, pero quería esto y estoy muy ilusionada.

–Y todavía más al compartir protagonismo con Luisito ¿no?

–Pues sí, nos conocemos hace un montón y pegamos muchísimo. A los dos nos gusta muchísimo hablar, nos paramos con unos y con otros y lo pasamos genial.

–¿Agobia un poco la atención constante?

–Bah, te quejas un poco, pero en el fondo nos encanta ser el foco de atención, Luisito y yo nos seguimos mucho el rollo, así que creo que lo vamos a pasar fenomenal, seguro.

–¿Aunque vayas a tener más obligaciones que en otro San Juan?

–Sin duda, todo me apetece mucho y no siento que ser sanjuanera me fastidie nada de lo que quiera hacer. Por ejemplo voy a desfilar con la Cofradía y si luego quiero irme con mi cuadrilla que desfila la sesenta y uno podré hacerlo también. Con la Cofradía nos tocará hacer cosas muy concretas pero eso todo será sumar, no me va a arruinar nada, al revés.

–Y así también conocerás cómo se organiza la fiesta...

–Eso sí es una responsabilidad. Nosotros al final lo que hacemos es pasarlo bien, lo suyo sí es curro. Y además, venimos de unos años convulsos y algunas cosas no son fáciles.

–Hablando de pasárselo bien ¿qué te hará más ilusión este año?

–Como acto, de siempre, lo que más me gusta es el bombazo y como día el lunes. Pensar que voy a atravesar la plaza por el pasillo que haga la gente, se me ponen los pelos de punto. Yo quiero estar ahí. Tengo clarísimo que voy a llorar y me apetece ver todo el proceso desde la resurrección.

–Si tuvieras que recordar el momento de San Juan más bonito que has vivido ¿cuál sería?

–El año que La Chanza hizo los veinticinco años fue muy guay, éramos pocos y hemos ido creciendo y eso ha sido fantástico.

–Este año todo será distinto y para recordar ¿no?

–Voy a cumplir un sueño y este año que voy a poder vivir la fiesta completa no me quiero perder nada. Volverá a poder ver el entierro del bombo y seguro que también en ese cierre lloraré, pero va a merecer la pena.

Luisito

«Todavía no lo he vivido, pero sé que será el mejor San Juan de mi vida»

Si se menciona a Luis Alberto Angulo está claro que este integrante de Los 40 principales sería uno más, pero decir Luisito en Miranda significa hablar de chispa y diversión. Al ser designado sanjuanero dijo fue que se había presentado para poner un poco de color a la fiesta.

–¿Es eso lo que quieres aportar a San Juan?

–Me pillasteis muy nervioso y más que color lo que tenía que haber dicho era chispa y espontaneidad. Me parece que todo lo que es institucional, sin perder eso puede ser un poquito más divertido y menos convencional.

–Hace años la Cofradía apostó por eliminar la reina y elegir a los sanjuaneros ¿fue un avance en igualdad?

–Ese fue un paso importantísimo porque un sanjuanero y una sanjuanera son los que de verdad representan a la fiesta. Fue algo muy importante y no puede perderse.

–Vamos, que abogas porque se presenten más chicos a sanjuaneros ¿no?

–Eso es. Creo que hay muchos chicos que no saben exactamente qué se hace siendo sanjuanero. Piensan que nos van a fastidiar la fiesta y por eso no se apunta, así que les pido que se informen y descubran qué es ser sanjuanero para que esto no se pierda. Yo todavía no lo he vivido y viendo como van las cosas creo que será el mejor San Juan de mi vida.

–Pides que no se acabe, que no se pierda, pero hasta la Cofradía ha tenido dificultades para tener presidente....

–Sí, pero es porque nunca llueve a gusto de todos, nos gusta disfrutar pero también criticar, pero que se responsabilice otro. En eso tenemos que cambiar y aplicar más el espíritu sanjuanero, ese que nos hace a todos iguales.

–Si tuvieras que elegir un momento de la fiesta ¿cuál sería?

–Para este año el bombazo. Supongo que lo diremos todos pero es el momentazo que estoy esperando, pero si hablara en general para mí el mejor día es el lunes el día en el que, como he dicho antes, todos vestidos con la blusa, somos iguales. A lo mejor podíamos proponer un día así cada mes para ser todos mejores.

–Ibas a ser sanjuanero sí o sí, ¿a quién le ha hecho más ilusión?

–Mi madre es mi fan número uno, me sigue en todas mis locuras y le ha hecho ilusión, pero a mí más porque es algo que quería hacer y por fin ha llegado.

–¿Era tu año?

–Eso es, ahora ya estoy más seguro de lo que soy y este es mi momento. Va a ser una responsabilidad, pero estoy muy feliz por ser el sanjuanero.

mario Santos

«Supongo que siendo sanjuanero todo será muy distinto»

El Komando Patxarana ha cogido el relevo del sanjuanero adulto y se lo ha pasado a Mario que será este año el infantil. Dado que no tuvo competencia pues fue el único candidato nervios no paso muchos pero aun así tiene claro que tendrá que ir acostumbrándose poco a poco a la nueva situación. Tiene sólo 9 años y lo de ser el protagonista absoluto le resulta extraño. Es alumno de 4º de Primaria en el Colegio Los Ángeles y las primeras reacciones a su elección se dieron en clase.

–Cuado ya se supo que eras el sanjuanero infantil ¿qué te dijeron tus compañeros?

–Pues uno tuvo envidia y yo le dije que se podía haber presentado y a lo mejor le habrían elegido. Otros me dijeron que qué suerte y que me lo pase muy bien y mi profesor que muy bien.

–Te has presentado por el Komando Patxarana, suponemos que siempre habrán sido de esta cuadrilla ¿no?

–Sí, mi padre es el cocinero y siempre hemos estado en la misma.

–Por qué te presentaste a sanjuanero?

–Porque me gusta San Juan y para ver las fiestas de otra manera, no sé, supongo que será todo muy distinto.

–Hasta ahora ya has estado en cosas como los juegos populares o el Festival de la Morcilla ¿cómo va la cosa?, ¿cómo se lleva lo de la fama?

–Pues un poco regular, pero bueno hay que acostumbrarse a que la gente te pare, te felicite y esas cosas.

–¿Qué esperas de la fiesta?, ¿qué es lo que te va a hacer más ilusión?

–Dar el bombazo, creo que va a ser lo más emocionante de todo.

–¿Qué crees que vas a sentir en ese momento?

–Yo creo que mucha felicidad porque al dar el bombazo cumpliré mi sueño.

–¿Estás preparando algo para cuando estés en el balcón?

–No, si tengo que hablar diré lo que me salga. Como estaré muy emocionado no sé muy bien que va a pasar. Estoy un poco nervioso, pero supongo que cuando esté en el balcón me lo pasaré tan bien que se me irán los nervios.

–¿Qué le dirías a los niños mirandeses de la fiesta?

–Que para otro año se apunten más chicos para ser sanjuanero. Yo llevo pocas cosas y me lo estoy pasando muy bien, así que supongo que estos días serán estupendos.

–La fiesta está a punto de empezar, ¿qué dices de ella?

–Que SanJuan del Monte es una pasada, una fiesta chulísima y que se pasa muy bien y se disfruta mucho.

Noa Barrasa

«Estoy deseando saber qué se siente dando el bombazo en San Juan»

Cuando oyó su nombre en la gala en la que resultó elegida le costó creerse que el nombre que estuviera anunciándose fuera el suyo. Le costaba articular las palabras y no fue fácil conseguir que hablara de sus emociones.

–Ya han pasado unos días ¿más tranquila?

–Sí, sí, es que el otro día no acababa de creerme que iba a representar a todos los niños mirandeses.

–Y ¿por qué te presentaste a sanjuanera?

–Sobre todo porque lo que quiero es dar el bombazo, estoy deseando saber cuáles son las sensaciones que se sienten dando el bombazo, tiene que ser algo increíble y que si no lo vives no sabes lo que es.

–Pero la fiesta tiene más cosas...

–Claro, y también me apetece mucho ir a cosas que hasta ahora nunca he ido, las misas, por ejemplo. La de la ermita tiene que ser también chulísima. Voy a conocer todo eso y estoy muy emocionada .

–Y además con sitio preferente ¿eh?

–Eso es una ventaja que tenemos los sanjuaneros.

–Volviendo al tema del bombazo ¿cómo te lo imaginas?

–Lo único que puedo decir seguro ahora mismo es que voy a estar muy nerviosa, pero también que voy a salir adelante, de lo demás no sé iremos viendo las cosas sobre la marcha.

–A quien no conozca la fiesta ¿que le dirías?

–Que San Juan es una experiencia inolvidable, que en esta fiesta no te aburres nunca, vayas donde vayas hay baile y música.

–Música de charanga o de Djs ¿qué prefieres?

–En San Juan siempre de charanga.

–Este año lo de estar con los amigos va a ser complicado ¿cómo lo llevas?

–Seguro que habrá momentos en los que podremos estar con ellos, pero ya sé que este año va a ser más difícil, pero como voy a vivir tantas cosas nuevas, seguro que compensa. Además, tendré otros años para estar con ellos.

–¿Cuál sería tu recomendación para los mirandeses en estas fiestas?

–Que disfruten a tope que no hay fiesta como ésta, pero que no se olviden de cuidar SanJuan.

–Lo que ahora nos queda es ir preparándonos para gritar bien alto ¡Viva San Juan! ¿no?

–Por supuesto, y también ¡Aupa Mirandés!.

–Este año no nos podemos olvidar de los rojillos ¿eh?, ¿cantareis la morocha?

–Pues ya veremos, lo que salga, vamos a pasarlo bien con la fiesta y con el fútbol, por esto también creo que este San Juan va a ser muy especial y que me va a quedar un recuerdo que nunca olvidaré.