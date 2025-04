Una gamberrada con muy poca gracia en Miranda

Estar paseando tranquilamente y recibir un huevazo en la cabeza es una de esas bromas de dudoso gusto que inundan las redes sociales. Varios ciudadanos ... de Miranda la han sufrido en persona en los últimos días, ya que un grupo de adolescentes ha replicado esa gamberrada que ven por internet. La mayoría de casos se han producido en las escaleras que dan acceso a calle La Fuente desde Plaza España.

En el suelo, ayer todavía eran visibles restos de cáscaras y yemas lanzadas a peatones que habían tenido la mala suerte de cruzarse en el camino de este grupo. Según el relato de algunas víctimas que se han puesto en contacto con EL CORREO, el modus operandi se repite en todos los casos. Cuando la persona está despistada, un grupo de chavales se acerca por detrás y le arroja los huevos a la ropa. A veces, directamente se lo estampan en la cabeza y salen corriendo sin dar tiempo al atónito ciudadano a reaccionar.

Los que han tenido tiempo para ver a los agresores y les han recriminado su comportamiento, no han corrido mejor suerte. «Me llenaron la cazadora de tomate, toda la espalda, en la plaza España. Les llamé la atención y me rodearon para meterme miedo y encima rápidamente te dicen que son menores. Menuda boca tienen...», asegura en redes una mujer que ha sufrido uno de estos ataques que están dando que hablar en los últimos días en la ciudad.

Las respuestas de otros usuarios no se han hecho esperar y todas coinciden en denunciar una acción que tiene muy poco de graciosa y que además de ocasionar una molestia al que la sufre, que tiene que irse a casa a cambiar de ropa y ducharse, puede ser peligrosa.

Y es que una mujer de avanzada edad con la que ha podido hablar este periódico fue objetivo de los gamberros cuando bajaba por las escaleras. En su caso, le estamparon el huevo en la cabeza, y de la inercia del empujón, estuvo cerca de caer por las escaleras. «Es una broma de muy mal gusto pero más que el huevazo, lo que me dio miedo es que me podía haber pegado un buen golpe si perdía la estabilidad. No entiendo cual es la gracia de hacer estas cosas», afirma.

La zona en la que se suelen tirar los huevos es muy cercana al Ayuntamiento, por lo que las cámaras que protegen la sede consistorial podrían haber grabado a los gamberros. Por ahora, no hay constancia de que se hayan presentado denuncias ante las fuerzas de seguridad, lo que dificulta la actuación y deja impunes a los autores de los hechos, que según relatan los testigos, son adolescentes «pero ya no son niños para no saber lo que hacen ni las consecuencias de sus actos. Aún así, como son menores, saben que nadie les puede tocar», lamenta un vecino, que también ha tenido algún intercambio de palabras con los chicos y chicas tras ver como arrojaban huevos a una persona y salían corriendo.

La repercusión que esta gamberrada ha tenido en redes parece haber tenido un efecto disuasorio. «A principios de semana lo hicieron varias veces seguidas; ahora parece que han parado un poco o no nos hemos enterado de más casos», afirman.

Eliminar las manchas de huevo de la ropa genera a veces complicaciones. Entre los muchos remedios caseros está el uso de bicarbonato o sal, además de los productos especiales que venden en los supermercados.