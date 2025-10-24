El Foro de Empleo reunirá a 45 empresas en Miranda en busca de 400 perfiles profesionales La novena edición de la convocatoria empresarial tendrá lugar el 5 de noviembre en el Multifuncional

El desempleo sigue descendiendo, lo ha hecho en un 9% en la última década, y las ofertas de trabajo siguen aumentando en la ciudad. Pero cubrir ciertos perfiles técnicos, sobretodo de mano de obra y otros «altamente cualificados» le resulta harto complicado a las empresas de Miranda y entorno. El debe engloba a especialidades tan diversas como las de calderero, soldador, electricista... pero también se antoja complicada con informáticos, administrativos o especialistas en el marketing.

Por estos motivos, la novena edición del Foro de Empleo y Empresas impulsado por FAE Miranda, que tendrá lugar el 5 de noviembre en el Pabellón Multifuncional de Bayas, se erige de nuevo en una gran oportunidad para que la ciudad continúe luchando por el pleno empleo. El listado con el que trabajan los organizadores incluye hasta 400 ofertas laborales, más que en cualquiera de las citas celebradas hasta la fecha, en un contexto en el que la ciudad cuenta a día de hoy con 1.601 desempleados. Diez años atrás, las listas del Ecyl contaban con más de 2.400 parados y se ofertaban 200 empleos en el foro.

También es mayor el número de firmas que van a participar. Son 45 las que se van a dar cita en el Pabellón Multifuncional de Bayas, frente a las 44 del año pasado y las 37 de 2023.

«Este aumento considerable se debe a que importantes grupos del sector de la alimentación y la logística realizarán numerosas incorporaciones. Contaremos con empresas recientemente implantadas en la ciudad y que están buscando cubrir un número importante de perfiles. Instamos a los mirandeses a que vengan al foro, sobretodo a los jóvenes, porque no hace falta irse de Miranda para encontrar oportunidades de calidad», ha manifestado Eduardo Araguzo, presidente de FAE Miranda en la presentación de la cita.

Todos los puestos, así como las empresas que los ofertan se pueden consultar ya en la web de FAE por quienes estén buscando empleo, pero también por aquellas personas que quieran mejorar su situación laboral o regresar a la ciudad. Una opción que ofrece el foro y que la secretaria provincial de la entidad, Emiliana Molero, subrayaba como un elemento distintivo.

«Las empresas están buscando mano de obra, las empresas no encuentran los perfiles y en la zona de Miranda no es diferente. Son muchas las empresas las que van a participar. Animamos a los mirandeses y a todo el entorno, es una gran oportunidad de acudir y estar con los directores de recursos humanos. Hoy en día es importante acercarse a través de las redes sociales, pero las empresas cada vez buscan más esa relación personal, el contacto directo, y el foro dará pie a ello. El seleccionador estará con el seleccionado. Miranda tiene la oportunidad de fijar población y también de atraer talento, tiene que convertirse en una tierra de oportunidades, con empleos cualificados. Que nuestros jóvenes apuesten por la ciudad», cerraba.

Afirmación refrendada por el concejal e Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián, y las otras dos entidades colaboradoras, Caixa y la Universidad de Burgos, cuatro entidades dinamizadoras de empleo. «Es una oportunidad única, merece la pena acercarse a conocer a las empresas, todos estamos empujando para la generación de empleo y no nos conformamos con los buenos datos de los últimos años», ha sentenciado el edil.

