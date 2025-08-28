El folklore de Guatemala y Portugal abrió el telón del Festival Jacinto Sarmiento de Miranda

La música es cultura y ayer Miranda tuvo la posibilidad de adentrarse en la correspondiente a Portugal y Guatemala. Lo hizo gracias a la labor ... del grupo mirandés jacinto Sarmiento que ha organizado el XXXVII Festival Internacional que se prolongará hasta mañana y en el que también se contará con la participación de un grupo llegado desde Colombia.

El telón del festival se abrió ayer por la tarde en el parque Antonio Machado que en la edición de este año va a ser el principal escenario.

Las primera notas y por lo tanto también los primeros pasos de las danzar tradicionales de los grupos invitados los pusieron los portugueses integrantes del grupo de folklore de Abitueiras. después el público pudo disfrutar con la actuación de la Academia de Arte Raxela; grupo llegado desde Guatemala.

Durante la jornada de hoy el protagonismo lo tendrán los mismos grupos que se dieron cita en el arranque del festival. Ellos van a ser los encargados de ofrecer el taller que desde hace ya algunos años se presenta como 'Danzas del Mundo', y que se mantiene porque tiene una extraordinaria aceptación por parte de los mirandeses que se acercan hasta el céntrico parque para experimentar las mismas sensaciones que tienen los danzantes de los grupos invitados.

La cita de hoy será por la mañana, concretamente a las 13.00 horas; momento en el que los grupos interactuarán con el público en la actividad más participativa de todo el festival.

Por la tarde la música portuguesa y guatemalteca se escuchará en dos establecimientos hosteleros, concretamente en La pepa y La Rayuela.

Para mañana además del desfile que realizarán los grupos tras la recepción oficial en el Ayuntamiento, a partir de las doce del mediodía, lo que resta es el festival propiamente dicho que se celebrará a las siete de la tarde en el Antonio Machado. A los grupos ya conocidos por el público y al anfitrión, Jacinto sarmiento, se unirá el colombiano Sintana.