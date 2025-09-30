«El flamenco se aprende en las calles, con el boca a boca»

Álvaro López es natural de Miranda pero lleva once años viviendo fuera. Se asentó durante varios años en Sudamérica y desde que la pandemia lo ... paralizó todo reside en Barcelona. Fue precisamente durante la crisis del Covid-19 cuando se lanzó a estudiar una carrera relacionada con lo que a él realmente le apasionaba, la música flamenca. El curso pasado terminó el grado de Interpretación de Flamenco en la universidad privada, 'Taller de Músics' y como proyecto final tuvo que hacer un concierto. Fue entonces cuando, gracias a un amigo suyo de la Organización, se le presentó la oportunidad de actuar en la decimocuarta edición del Festival de Flamenco de Miranda. «Me hace mucho ilusión porque es un evento que vi nacer, de hecho Ángel es el que tiene la culpa de que me metiera en el flamenco en su día», aseguraba López. Añadía además que «es un género que se aprende en las calles, con el boca a boca».

A pesar de que su vida laboral ha estado orientada a las telecomunicaciones, recuerda sus inicios en la música «de una forma muy amateur» y asegura que desde entonces, gracias a su esfuerzo y pasión por lo que ama, ha ido progresando hasta llegar al punto en el que, a día de hoy, puede vivir de la música. Además rememora perfectamente el preciso instante en el que empezó a interesarse por la música flamenca. «La clave de todo es cuando mi pareja me regala un cajón flamenco. Eso me hace abrir la cabeza y me empiezo a interesar en cómo se toca y en qué género se hace. Desde esa semillita empiezo a descubrir el flamenco y se ha convertido en una especie de droga que entro en mi vida hace unos 15 años».

Proyecto

El trabajo con el que Álvaro López pondrá el broche a su formación de intérprete se ha denominado 'De camino al Flamenco'. Con este proyecto, el percusionista hará un recorrido por toda su historia personal con el flamenco siempre de la mano, superando todas esas barreras y estereotipos sobre el género. «Yo de pequeño no escuchaba flamenco, no vengo de familia de músicos ni soy de etnia gitana, además mi forma de ser y de vestir no cumple con los cánones de este tipo de música. Lo que pretendo es acercar esta música, desde la no pertenencia, al máximo número de personas posibles, para que puedan ver lo bonito que es el género y las cosas que te atrapan de él», explicaba.

El concierto será el próximo 25 de octubre a las 20 horas de la tarde en la Fábrica de Tornillos y las entradas se encuentran disponibles en preventa por doce euros en 'entradium'. Además, López no irá solo sino que ha logrado formar un grupo al completo para que la experiencia en el festival sea lo más satisfactoria posible. David como cantaor, Víctor como guitarrista, Agustín como bajista y Violeta como bailaora. Todos ellos son compañeros de Álvaro en el grado y estarán presentes en su primer proyecto personal.

Por otro lado, cabe recordar la creación de la banda K'Tam a finales del año pasado, otro proyecto en el que López se encuentra inmerso aunque, en esta ocasión, de manera colectiva. «Hemos tenido muy buena aceptación y ya estamos pensando en cosas de cara al futuro mas inmediato, aunque queremos aprovechar el tirón del álbum. El año que viene tendremos sorpresas», concluía.