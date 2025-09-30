El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Han pasado quince años desde que el mirandés Álvaro López se adentró en la música flamenca. E. C.

«El flamenco se aprende en las calles, con el boca a boca»

El percusionista mirandés, Álvaro López, presentará su proyecto de fin de grado el próximo 25 de octubre en la Fábrica de Tornillos

Javier Alonso

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:58

Álvaro López es natural de Miranda pero lleva once años viviendo fuera. Se asentó durante varios años en Sudamérica y desde que la pandemia lo ... paralizó todo reside en Barcelona. Fue precisamente durante la crisis del Covid-19 cuando se lanzó a estudiar una carrera relacionada con lo que a él realmente le apasionaba, la música flamenca. El curso pasado terminó el grado de Interpretación de Flamenco en la universidad privada, 'Taller de Músics' y como proyecto final tuvo que hacer un concierto. Fue entonces cuando, gracias a un amigo suyo de la Organización, se le presentó la oportunidad de actuar en la decimocuarta edición del Festival de Flamenco de Miranda. «Me hace mucho ilusión porque es un evento que vi nacer, de hecho Ángel es el que tiene la culpa de que me metiera en el flamenco en su día», aseguraba López. Añadía además que «es un género que se aprende en las calles, con el boca a boca».

