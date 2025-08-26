El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La fiesta contará con la música en directo de Alberto Ramos. Avelino Gómez

Una fiesta para que los más jóvenes de Miranda se despidan de las vacaciones

El programa juvenil 'Dale juego al verano' concluirá este viernes con la celebración de una 'Aloha Party' en el Emiliano Bajo

Javier Alonso

Miranda de Ebro

Martes, 26 de agosto 2025, 19:04

Tras más de un mes de realización de talleres gratuitos para jóvenes de entre diez y diecisiete años, el programa juvenil 'Dale juego al verano' ... llegará a su fin con la celebración de una fiesta para decir adiós a las vacaciones. La iniciativa desarrollada por la Concejalía de Juventud y Servicios Sociales, en colaboración con la agencia de marketing 'Sin Límites', ha sido todo un éxito y su celebración tendrá lugar este viernes día 29 en el Parque Emiliano Bajo, desde las 20 horas de la tarde hasta las 23 horas de la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  4. 4 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  5. 5 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  8. 8

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  9. 9 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una fiesta para que los más jóvenes de Miranda se despidan de las vacaciones

Una fiesta para que los más jóvenes de Miranda se despidan de las vacaciones