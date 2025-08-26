Una fiesta para que los más jóvenes de Miranda se despidan de las vacaciones

Tras más de un mes de realización de talleres gratuitos para jóvenes de entre diez y diecisiete años, el programa juvenil 'Dale juego al verano' ... llegará a su fin con la celebración de una fiesta para decir adiós a las vacaciones. La iniciativa desarrollada por la Concejalía de Juventud y Servicios Sociales, en colaboración con la agencia de marketing 'Sin Límites', ha sido todo un éxito y su celebración tendrá lugar este viernes día 29 en el Parque Emiliano Bajo, desde las 20 horas de la tarde hasta las 23 horas de la noche.

El propósito de la fiesta, además de celebrar la gran acogida del programa de verano, es que adolescentes menores de edad puedan disfrutar de un entorno al aire libre con otros jóvenes, alejándolos así de todo ambiente que involucre cualquier acto o consumo lesivo. Así lo explica Fabiola Morán, fundadora de la agencia organizadora del evento, enmarcándolo en «un plan que busca un ocio saludable para jóvenes adolescentes».

Al mismo tiempo asegura que su labor está enfocada en un sector de la población que está algo olvidado en cuanto a posibilidades de ocio y que merece la pena trabajar en su mejoría. «Estos chicos tienen ganas de salir y socializar, nuestro objetivo es ofrecerles una alternativa que les sea beneficiosa y les aleje de entornos dañinos», aclara.

La fiesta ofrecerá música en directo con la actuación del Dj mirandés, Alberto Ramos. Por otro lado, se encontrará instalado en el recinto un set de tatuajes temporales junto a un photocall hawaiano, donde los asistentes podrán hacerse fotos con collares y coronas exóticas. Todo ello será gratuito.

Desde su inicio el día 9 de julio y hasta el pasado 20 de agosto, el programa juvenil 'Dale Juego al Verano' ha estado ofreciendo cada miércoles talleres de distintas habilidades para los jóvenes de entre diez y diecisiete años.

El primero de ellos consistió en aprender las técnicas básicas del baloncesto y se llevó a cabo en la cancha del Parque Miguel Delibes, al que acudieron doce jugadores profesionales. Morán asegura que «fue todo un éxito» ya que se llenaron todas las plazas.

Una semana después se llevó a cabo un taller de iniciación al golf en el Parque Emiliano Bajo, donde la organización preparó un minicampo con tres hoyos para posteriormente explicarles las nociones básicas del deporte.

La siguiente disciplina se dividió en dos semanas, el taller del día 6 de agosto fue dirigido exclusivamente a mujeres y consistió en aplicar las técnicas del Muay Thai a la defensa personal. El del día 20 de agosto fue mixto y estuvo más centrado en conocer los pilares básicos del arte marcial.

La última de las habilidades detalladas en el programa fue un taller de creatividad al aire libre, donde los jóvenes pudieron ilustrar su ideas con acuarelas.

Requisitos

Para poder participar en cualquiera de estos talleres los padres tuvieron que rellenar un formulario vía correo electrónico indicando nombre y edad del niño, además del consentimiento para poder realizarles fotos y publicarlas en las redes sociales.

«Hemos tenido más de 45 inscripciones este verano», algo que la organización considera un éxito por lo que aseguran estar ya preparando actividades de estilo similar de cara al próximo trimestre.

Todas estas actividades realizadas y las que vienen persiguen un mismo objetivo, desligar a los adolescentes de sustancias como el alcohol o las drogas ofreciéndoles alternativas más saludables.