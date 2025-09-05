El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Numerosos ebrovisivos se daban cita toda la mañana en el Anfiteatro. Avelino Gómez

Un festival para todos los públicos en Miranda

El escenario del Anfiteatro presentaba este viernes una gran afluencia con los conciertos gratuitos

Javier Alonso

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:04

Ebrovisión arrancó fuerte, había mucha expectativa y no pocos se animaron a darlo todo desde ayer por la mañana. El escenario del Anfiteatro era el ... encargado de albergar a los primeros festivaleros. Desde las doce de la mañana hasta la hora de comer tuvieron lugar varias actuaciones gratuitas, muy bien acogidas por parte del público asistente. Sin embargo, el calor se hacía notar y las txosnas se llenaban con aquellos que lo daban todo en la pista y necesitaban hidratarse.

