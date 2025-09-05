Un festival para todos los públicos en Miranda

Ebrovisión arrancó fuerte, había mucha expectativa y no pocos se animaron a darlo todo desde ayer por la mañana. El escenario del Anfiteatro era el ... encargado de albergar a los primeros festivaleros. Desde las doce de la mañana hasta la hora de comer tuvieron lugar varias actuaciones gratuitas, muy bien acogidas por parte del público asistente. Sin embargo, el calor se hacía notar y las txosnas se llenaban con aquellos que lo daban todo en la pista y necesitaban hidratarse.

Había gente de todas las edades, desde los más veteranos y habituales en el festival hasta los más jóvenes, que acompañados de sus padres descubrían la aventura ebrovisiva. Era una ocasión ideal para reunirse con amigos, algunos todavía en periodo vacacional aprovechaban para descubrir a nuevos grupos y géneros musicales que no son muy habituales de ver.

La idea de poner conciertos gratuitos es una buena estrategia para atraer a más público y de esa manera aumentar las ventas de los abonos para las próximas ediciones, aunque para muchos el festival empieza a tener demasiada gente y puede llegar a ser agobiante.

Ramón y Marta Ideal para venir a disfrutar en pareja

Ni cinco ni diez, veinte son los años que lleva Ramón viniendo a Ebrovisión desde Bilbao. Estuvo en la primera edición porque por aquel entonces vivía en Vitoria y le pillaba cerca, diez años más tarde logró convencer a su pareja Marta de vivirlo en primera persona y desde entonces son considerados festivaleros frecuentes. «Para nosotros se ha convertido ya en una tradición obligada», aseguraba Ramón.

Sin embargo, no es solamente vivir la experiencia festivalera, los hay quienes aprovechan y descubren una nueva zona y su gastronomía. Marta por su parte admitía que «desde que me metió mi pareja en el festival, venimos y aprovechamos para quedarnos cuatro o cinco días y así hacemos rutas por los mejores restaurantes de la zona».

El hecho de llevar viniendo desde hace tanto tiempo implica que hayan vivido toda su transformación. «Estuvimos en el antiguo formato pero nos encanta este nuevo, con escenarios repartidos por la ciudad al aire libre. Se genera un ambiente muy cercano y familiar».

Iker, Gaizka y Joserra «Nosotros cogemos la entrada sin saber el cartel»

Gaizka y Joserra vienen de Santurce, son amigos de Iker, natural de Miranda y para ellos también es una ocasión con la que marcan en rojo la fecha del calendario. «Del festival nos gusta todo en general, es sencillo, accesible y recintos al aire libre como el Anfiteatro son espacios únicos, esto no lo ves en otros festivales», admitía Joserra.

Tampoco son de aquellos que compran el abono por alguien en especial, vienen por el ambiente y por la fantástica organización. «Este año el cartel ha sido algo más flojo pero nosotros cogimos las entradas sin saber quién iba a venir».

Lo cierto es que siempre hay algún grupo o artista que se prefiere, para Gaizka este año está claro. «Siempre hay alguno que te tira más, yo este año tengo muchas ganas de Gorka Urbizu y Viva Suecia, son más de mi estilo».

Las comparaciones son odiosas, pero resaltan los buenos haceres de Ebrovisión respecto a otro festivales. «Actúan con coherencia, reservan un espacio gratuito para los vecinos de la ciudad que son quienes lo sufren».

Leire y Alberto Un relevo generacional de padres a hijos

Cuando se dice que Ebrovisión es un festival para todos los públicos es por algo. Traspasa generaciones y reúne a jóvenes con adultos. Algo parecido parece querer demostrar Alberto, un vitoriano con especial afinidad al festival. «Llevo viniendo muchísimos años, desde que descubrí que el cartel va muy en línea con mis gustos musicales».

Suele venir solo y disfruta la experiencia igual o mejor que si fuese acompañado, pero este año quiere cambiarlo y por eso ha traído a su hija pequeña, para que descubra nuevos mundos. «He venido con Leire a los conciertos gratuitos. Si le gusta no me quedará otra que pagar dos abonos el año que viene».

Sin embargo, no todo son buenos recuerdos durante la experiencia ebrovisiva, siempre hay un factor externo que la organización no puede controlar como lo es la meteorología y que puede dificultar la estancia. «El año pasado tuvimos un tiempo bastante malo, este año se agradece el poder estar al aire libre y con muy buena temperatura. Es bonito ver cómo han ido evolucionando los escenarios, desde la Fábrica de Tornillos al Multifuncional hasta estar hoy el Anfiteatro».

Alberto y Esther Familias y amigos, todos en comunión

Los años pasan y aquellas generaciones que vivieron los inicios de Ebrovisión de jóvenes ahora están en una etapa de la vida llena de responsabilidades, algo que va ligado a la disminución del tiempo de ocio. «Yo he sido un fiel asistente pero este año no he podido comprar la entrada porque he sido padre recientemente. Pero aún así no me pierdo los conciertos gratuitos de la mañana», afirmaba Alberto.

De aquel grupo de chavales poco queda, ahora son adultos y cada uno tiene su familia formada, sin embargo, no dudan en reunirse con sus pequeños para que de cierta manera lo puedan ir conociendo de cara al futuro.

Esther por su parte, tiene la difícil tarea de coincidir en los turnos con su marido, pero cuando pueden no dudan en comprar los abonos. Añade que «la organización es fantástica. Vas a otros festivales más grandes y es todo un caos, aquí está todo muy organizado».

Hasta los más fieles pueden fallar algún año pero siempre tratan de buscar un hueco para poder disfrutar un rato.

Sandra, Andrés, Miguel e Íñigo «Aquí ves cosas diferentes que en otros festivales»

Andrés, Miguel, Íñigo y Sandra son un grupo de amigos que son muy habituales en el festival. Los dos primeros vienen desde Pamplona y admiten estar encantados porque «es un festival familiar». Sandra valora la exclusividad que tiene en gran parte del cartel, «tienes la oportunidad de ver a ciertos grupos que no son fáciles de ver por aquí».

Una de las cosas que más destacan los asistentes es que es un festival muy equitativo, te ofrece la oportunidad de ver a todos los artistas que aparecen en el cartel, algo inimaginable en eventos más grandes. «Ves cosas diferentes porque tienes la posibilidad de ver a todos los grupos ya que no se solapan los horarios, eso no lo ves en cualquier sitio», confesaba Íñigo.

Algo que resulta también muy atractivo es el hecho de que los escenarios estén al aire libre para que aquellos que vienen de fuera tengan la oportunidad de conocer la ciudad. «Te sientes más liberado que estando en un recinto cerrado y al mismo tiempo descubres nuevos entornos», confesaba Miguel.