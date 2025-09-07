En el Festival Ebrovisión siempre gana el amor

Algunas veces gana el amor, y otras no, reza la canción 'Marisol' de los afamados Sexy Zebras, el grupo encargado de cerrar la tercera y ... última jornada del 25 aniversario de Ebrovisión en el escenario principal. Los madrileños han puesto el broche a un certamen que continúa avanzando movido por el combustible de la pasión y el amor por la música, y es que un mar de miles de ebrovisivos ha anegado el recinto del Polideportivo de Anduva para respaldar un año más la propuesta de Amigos de Rafael Izquierdo.

El día ha amanecido con buen tiempo y los ebrovisivos con abono total o vip escalaron hasta el Castillo de la Miranda para disfrutar del concierto sorpresa de Vera Fauna en el escenario más medieval. Otros muchos alternaban por los diversos establecimientos de la Parte Vieja, alrededor de la Casa Consistorial al ritmo de los djs Brummel y Retrovisor, bajo un sol asfixiante y más de 35 grados centígrados.

Tras reponer fuerzas con la comida, Pinpilinpussies fha sido el primer grupo en golpear en la sesión vespertina. El Escenario Anfiteatro Natural ha servido de perfecto atrezzo para el dúo eusko-catalán formado por Ane Barcena y Raquel Pagès, perfectamente uniformadas, en esta ocasión con camisetas del Mirandés. Un repertorio orientado al punk bajo el amparo de la diversidad lingüística. Intercambiaban instrumentos y se han ganado al público con su energía, prestando especial atención al EP 'Ni un paso atrás', pero usando como cierre sus obras más laureadas, tales como Gregory Peck o Makarra.

Inmediatamente detrás, los madrileños Toldos Verdes han metido ritmo a la tarde. Volvían a la ciudad después de formar parte de la fiesta de presentación del festival mirandés un año antes. Ahora, con más rodaje y soltura, han deleitado de nuevo a un público que se entregó sin contemplaciones, saltos mediante, con temas como 'Formigal', el éxtasis final, y 'Tanto Tiempo', de su primer álbum.

El tercer capítulo del festival se desplazaba entonces hasta el Polideportivo. Los malagueños Airbag y Fan Fan abrían la sesión del Escenario La Salve. Calentando motores para uno de los artistas más esperados del día, Gorka Urbizu, que ssaludaba nervioso a los ebrovisivos con su timidez característica pasadas las nueve de la noche. «Estoy muy nervioso», confesaba. El de Lekunberri, siempre acompañado de su guitarra, ha repasado en directo varias de sus nuevas creaciones, así como también ha reservado espacio para alguno de los títulos de los históricos Berri Txarrak, muy reclamados por el público, y un tributo a El Mató a Un Policía Motorizado como parte del guiño comunitario a los 25 años de Ebrovisión. Los integrantes de La MODA bancando entre el público selecto.

Su versión de 'Maravillas', una canción sobre Maravillas Lamberto, una adolescente asesinada durante la Guerra Civil española en Navarra, erizó la piel al respetable. «Esta va para Palestina»,todo ello a lomos de un canto que aborda la injusticia y la barbarie de su asesinato, así como el dolor y la memoria de las víctimas de la guerra.

Los siempre presentes Teleclub Dj´s y Panoramis ha recogido el testigo en el escenario secundario. Biela ofreció «nuevas emociones» a través del pop alternativo, el trap y el emo de Midwest. Como cierre nocturno del recinto festivalero, el pincha Edu Anmu y Santo Fever ambientaron La Salve ya entrada la madrugada.

Para entonces, el Escenario Ebrovisión ya había acogido cuatro actuaciones mayúsculas. La primera de ellas, la de Veintiuno. La banda toledana ha suturado una herida que ha permanecido un año abierta. La lluvia no les dejó brillar entonces en el Anfiteatro en 2024, fue el único concierto suspendido de la edición pasada y, de ahí, las ganas inyectadas en el recital de hoy.

Irónicamente, pese a no estar atravesando un buen momento tras los problemas financieros de la plataforma Wegow, el grupo de indie pop se ha sabido anteponer a la tesitura para seguir disfrutando y transmitiendo su buena energía. Están en su mejor momento y se pudo ver en 'La vida moderna'. En definitiva, una generosa dosis de 'Dopamina' para goce y disfrute de los ebrovisivos.

Pasadas las diez de la noche, hacían presencia en el escenario principal los irlandeses The Murder Capital. Sonido post-punk rabioso equilibrado con temas más oscuros, intensos e introspectivos. Atronador recibimiento de un público muy heterogéneo, desde veinteañeros que disfrutarían del grupo por primera vez a nostálgicos de otras épocas con varias décadas de festivales a las espaldas y no dudaron en sumergirse en el ambiente más enérgicos y sus correspondientes pogos.

El quinteto liderado por James McGovern realizó un repaso por sus tres trabajos discográficos, no faltaron los títulos 'Don't Cling to Life', 'The Stars Will Leave The Stage' o 'Love to Country', su himno más representativo, como broche con guiño a la masacre que está sufriendo Palestina incluido.

«¿Where are your friends now?», clamaban con voz rasgada Paco y Lucía, dos fans del grupo desplazados desde Ponferrada, haciendo los coros en 'Ethel'. «Estuvimos hace unos meses en Madrid, en la Copérnico, y teníamos claro que vendríamos también a Miranda. Es un festivalazo, además de nuestro grupo favorito, hemos podido ver a artistas como Gorka Urbizu o las propias Hinds. Muy contentos con la experiencia y seguro que repetiremos más años porque vienen bandas que no se encuentran tan fácilmente», agradecieron.

En el penúltimo pase, uno de los más esperados del fin de semana: Xoel López. Un referente del panorama indie, en particular, y de toda la escena musical nacional, en general. El coruñés ofreció un concierto directo y versátil. Repaso por varios de sus múltiples trabajos y diferentes guiños. Es un melómano y se nota en cada presentación.

Partió como un 'Albatros', con temas de Caldo Spirito, pasando por 'Buenos Aires' y 'Fort da', uno de los himnos más coreados, pero nada comparable a 'Lodo', como era de esperar. «Si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas», una caricia de esperanza para el corazón de los ebrovisivos congregados sobre el machacado césped del Poli.

«Xoel es uno de mis artistas favoritos. Esta es la segunda vez que le veo en directo y ha sido un concierto mágico y eterno», titulaba Angela Santacruz emocionada.

Amigos de Rafael Izquierdo ha reservado el punto final para Sexy Zebras. Cumplieron con lo prometido en su entrevista en EL CORREO y, dos años más tarde, los hermanos Jorge y Jesús Luna, junto al incombustible Gabi Montes han vuelto a poner patas arriba el Ebro. 'Bailaremos', 'Libres' y 'POGO' sirvieron de preámbulo perfecto para una propuesta tan melódica como enérgica. La celebración del éxito de lo cotidiano.

El público, entregado, se ataviaba con algunas pelucas rosas. 'Marisol' brilló con fuerza, pero 'Nena' y 'Tonterías' son ya la banda sonora de toda una generación. Pasó lo que tenía que pasar y, en el Ebrovisión 2025, ha vuelto a ganar el amor...y por goleada. Ahora toca esperar un año para volver a hacer comunidad en base a la música.