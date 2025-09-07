El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xoel López era uno de los más esperados y no defraudó. Avelino Gómez

En el Festival Ebrovisión siempre gana el amor

Sexy Zebras, Xoel López y Gorka Urbizu arrasan en la jornada grande del festival de Miranda

Toni caballero

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:33

Algunas veces gana el amor, y otras no, reza la canción 'Marisol' de los afamados Sexy Zebras, el grupo encargado de cerrar la tercera y ... última jornada del 25 aniversario de Ebrovisión en el escenario principal. Los madrileños han puesto el broche a un certamen que continúa avanzando movido por el combustible de la pasión y el amor por la música, y es que un mar de miles de ebrovisivos ha anegado el recinto del Polideportivo de Anduva para respaldar un año más la propuesta de Amigos de Rafael Izquierdo.

