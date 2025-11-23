Ferrovial devolverá más de 56.000 euros al Consistorio de Miranda de la factura del alumbrado

Ferrovial Energía tendrá que ingresar 56.246 euros al Ayuntamiento para equilibrar la factura del alumbrado público, tras la revisión de los precios del contrato ... atendiendo a la evolución de los costes del suministro en el mercado eléctrico.

Concretamente, la revisión de los importes a abonar entre junio de 2024 y mayo de 2025 arroja un saldo a favor de las arcas municipales de 38.669 euros. Es la diferencia resultante de haber abonado 984.971 (IVA incluido), cuando se deberían haber pagado 946.302. De la misma manera se ha resuelto la evaluación de las cifras entre junio y noviembre del presente ejercicio. Y es que al Consistorio le corresponde que le devuelvan 17.576 euros, que se corresponden con la diferencia de haber pagado 492.485, cuando la factura global debería haber sido de 474.909 euros.

Por tanto, a la mercantil Ferrovial Energía le corresponde ingresar a la administración local 56.246 euros.

Por otro lado, atendiendo a nuevos puntos de luz creados por la empresa a petición municipal, la factura que se le ha pasado al Ayuntamiento asciende a 4.145, que se deberán abonar a la empresa encargada de la gestión del servicio, por el coste del suministro en los últimos seis meses. Importe que se corresponde con la cuota mensual de 690 euros aprobada por las partes teniendo en cuenta el consumo de esos nuevos puntos de luz incorporados. Se trata de siete emplazamientos en los que se ha mejorado la iluminación: Travesía La Cruz, calle Romancero, las letras Miranda, el skate park, Real Aquende, Juan de Carranza (en Bardauri) y el parque de Guinicio. También se han mejorado otros 44 puntos de iluminación, pero sin necesidad de inversión, por lo que no han afectado a la factura.

Con todas estas modificaciones aprobadas, la cuota mensual a facturar por Ferrovial Energía de diciembre a mayo de 2026 asciende a 88.346 euros.