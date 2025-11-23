El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miranda abona ahora 88.346 euros al mes por el alumbrado. Avelino Gómez

Ferrovial devolverá más de 56.000 euros al Consistorio de Miranda de la factura del alumbrado

El reequilibro de costes por la evolución del precio de la energía hace que la cuenta le salga a ingresar al Ayuntamiento

Cristina Ortiz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

Ferrovial Energía tendrá que ingresar 56.246 euros al Ayuntamiento para equilibrar la factura del alumbrado público, tras la revisión de los precios del contrato ... atendiendo a la evolución de los costes del suministro en el mercado eléctrico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  3. 3 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  4. 4

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  5. 5

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  6. 6 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  9. 9 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ferrovial devolverá más de 56.000 euros al Consistorio de Miranda de la factura del alumbrado

Ferrovial devolverá más de 56.000 euros al Consistorio de Miranda de la factura del alumbrado