Ferias destina 46.650 euros al alquiler durante tres años de casetas de madera para ferias en Miranda

46.650 euros. Esa es la partida que la Concejalía de Ferias y Festejos va a destinar al alquiler de casetas de madera durante los ... próximos tres ejercicios (36 meses). Elementos que necesita ya de cara a las primeras semanas de diciembre, cuando tradicionalmente se celebra la Feria de Navidad. Un evento que se viene desarrollando en el entorno del parque Antonio Machado, junto a la calle La Estación, al igual que la Feria del Libro, otro de los eventos anuales para los que se emplean ese tipo de puestos.

La licitación da de plazo hasta el 10 de noviembre para que las empresas interesadas en arrendar este tipo de stands presenten sus ofertas en el Consistorio, que ya ha adelantado que les citará cuatro días después de manera telemática para la apertura de los sobres con los importes fijados por cada empresa. Y es que el tema se quiere dejar resuelto cuanto antes, para que se pueda firmar el contrato con tiempo suficiente para montar la actividad de diciembre. Si no se ha hecho con más tiempo es porque, como apuntaba la concejala del área, Montse Cantera, «ha habido que esperar a que en el pleno se aprobara el modificado económico de Ferias. Lo hemos sacado in extremis pero tenemos claro que llegamos a la Feria de Navidad».

El pliego detalla que para esta próxima cita se deberán montar en la calle unas 12 casetas y de cara al 23 de abril, serán 5. Además, para evitar problemas con los tiempos, se especifica que deberán estar completamente instaladas, verificadas y dotadas de energía eléctrica antes de las 17.00 horas del día anterior al inicio de la cita de la que se trate y el desmontaje se realizará en la jornada inmediatamente posterior a la finalización del evento.

Las casetas deberán tener, como mínimo 3 metros de ancho por 2,5 de alto, además de tres mostradores (en el frente y en los dos laterales) y una visera para protección frente a lluvia, nieve u otras inclemencias meteorológicas.

De manera paralela, una vez que esté cerrada la contratación de estas estructuras, el Consistorio tiene pendiente reunirse con artesanos y comercios interesados en participar en la cita.

Además, la Concejalía también ha juntado otros 2.000 euros, sumando excedentes de varios programas, y los va a invertir en mejorar las carpas rojas que se usan en distintos eventos a lo largo del año. Básicamente, se trata de renovar aquellas partes que se han deteriorado y de contar con alguna pesa más de sujeción.

Por otro lado, Ferrovial lleva ya varios días trabajando en la instalación de las luces de Navidad. Los elementos alquilados a Artesanía Rodríguez ya llegaron y tras comprobar que estaban todos, y en perfecto estado, se ha iniciado su colocación por parte de la empresa que gestiona el alumbrado público, de cara a encajar esa tarea con el resto de sus obligaciones. Lo que aún no hay es fecha para el encendido.