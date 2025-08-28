La Feria del Descuento de Miranda pone fin al período de rebajas de este verano

Cuando se pone en marcha la Feria del Descuento organizada por Acecaa es cuando ya se percibe que las rebajas llegan a su fin. De ... hecho esta propuesta realizada por la asociación de comerciantes de la ciudad se plantea precisamente «para que los comerciantes de todos los sectores puedan dar salida a los productos que de otra manera les quedarían en los almacenes y no se venderían», recuerda la presidenta de la entidad, Sonia Araico, que se muestra satisfecha con la participación en esta edición».

Se ha llegado a la cita número cuarenta y dos y «la respuesta ha vuelto a ser muy buena. Nos movemos en cifras similares a las de citas anteriores, somos 38». Comercios que ofrecen sus productos rebajados en sus propios establecimientos. «Entendemos que es la manera para que quienes quieran participar tengan más facilidades. Y parece que acertamos porque es con esta fórmula con la que conseguimos que haya más presencia de comercios».

De hecho al no tener que salir d su espacio no tienen que acogerse a horarios comunes, «cada uno mantiene el suyo» y, por supuesto, también existe libertad absoluta a la hora de que «cada comercio determine los descuentos que quiere aplicar».

La Feria, que se prolongará hasta mañana, sábado, sirve para poner el punto y final a las rebajas. Un período que según Araico «ha sido flojito, como ocurre siempre con las rebajas de verano».

Insiste la presidenta de Acecaa, entidad en la que actualmente son alrededor de ochenta socios en que también influye en el descenso de ventas «el hecho de que ya no sepamos muy bien cuando llegan las rebajas. Se han maleado tanto, hay tantas épocas de promociones y descuentos que todo se complica cada día más para el comercio pequeño».

Tan es así que indica que en grandes superficies y en cadena «ya tienen productos de la nueva temporada y ya hay promociones. Esto nos hace dudar sobre el precio real y nos hace pensar que lo único que buscan es cargarse la competencia».

Bonos descuento

Todas estas circunstancias hacen que haya momentos en los que el desánimo se hace presente en el día a día de los comerciantes de la ciudad, pero también es verdad que hay otras que les sirven para remontar, como lo es que una año más «vamos a tener a partir de noviembre bonos descuento, y eso siempre nos ayudará un poco».

Se está perfilando la campaña que, eso sí, tendrá una aportación económica menor que en la de ediciones anteriores. Si el año pasado fueron 50.000 euros más 3.000 para gastos «ahora se nos han planteado 48.000 en total. Vamos a ver si hay opción de incrementar un poco más, estaría bien. Si no, nos amoldaremos a esa cantidad. Sea de una manera o de otra, lo positivo es que habrá bonos, como siempre, de diez y de veinte euros».

