61 familias mirandesas piden ayuda para adquirir libros de texto y material escolar La escena se repetirá en los diferentes centros escolares el próximo mes. / Avelino Gómez Este año ha habido un incremento de once solicitudes con respecto al curso pasado SILVIA DE DIEGO Lunes, 12 agosto 2019, 00:02

La vuelta al cole cada vez está más cerca y una de las batallas que se presenta a las familias es el desembolso que deben realizar a la hora de comprar libros y material escolar y es que parece en algunos centros se opta por la compra de material de texto a edades más tempranas. Según diversas asociaciones el gasto de la vuelta al cole el año anterior se situó entre los 100 y 300 euros por hijo y según una encuesta realizada por la OCU, el gasto medio anual previsto será de 1.212 euros. Esta cantidad varía según si el centro es público, concertado o privado y también en la edad de los alumnos.

Dado que los bolsillos se resiente y mucho cada vez más padres y madres acuden a las diferentes líneas de ayudas existentes. A tenor de los datos facilitados por el Ayuntamiento un total de 61 familias se han presentado a la última convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para el alumnado de Educación Infantil para el curso 2019-2020, lo que supone 11 más que durante el año anterior. «Se subvenciona hasta el 80% del coste y dependerá de cada caso en particular. En algunos centros piden libros y material y en otros tan sólo material», recalca la concejala responsable del área Montse Cantera quien matiza que las familias que solicitan este tipo de ayudas suele responder a un perfil. «Se trata de personas con escasos recursos y muchas son usuarias de los servicios sociales y con los que se trabaja en otras áreas»

La cuantía total para la presente convocatoria es de 10.000 euros y la cuantía individual de la misma no superará el 80% del coste total. La concesión de estas ayudas se efectúa en régimen de concurrencia competitiva hasta agotar el crédito existente.

Entre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios el Ayuntamiento recuerda que están destinadas para las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar que sean inferiores al 2,5 veces el IPREM, 18.798,97 euros (calculado en 14 pagas) en el momento de la solicitud, que el alumnado no disfrute de ayuda para esta finalidad con cargo a otras administraciones y que esté empadronado en la ciudad con al menos 6 meses de antelación de dicha solicitud.

Colegios

Por colegios y en el ciclo de Educación, en Infantil los alumnos que menos gastan en libros son los que estudian en el CEIP Cervantes ya que no tienen libros de texto como tal y es el propio profesorado el que facilita tanto el temario de los proyectos a desarrollar así como las fichas y los padres hacen desembolso de una cantidad al principio del curso muy alejada de las cifras de otros centros. En el caso de Anduva los estudiantes de 3 años gastan en material una carpeta didáctica por importe de 19,86 euros y en el mismo centro pero con cinco años el número de carpetas se eleva a cuatro y el importe total es de 72,36 euros. «Cada colegio decide sus propios libros de texto, los comerciales de las editoriales hablan con el profesorado hasta que se decide el material que se adecua a los métodos. Lo habitual en Infantil es el trabajo por proyectos y lo normal es que cada uno esté formado por tres carpetas trimestrales además de algún cuadernillo», explica Olivia Lahoya de Librería Estudio quien destaca que de un tiempo a esta parte «se pide menos carpeta o material de editorial aunque no quiere decir que dentro de unos años esto cambie».

Dentro de los colegios Públicos los padres del CEIP La Charca tienen que desembolsar en primero de Infantil una cantidad que asciende a lo 106,85 euros entre carpetas y cuadernillos mientras que en último curso de infantil esta cantidad se incrementa hasta los 142,45 euros.

Respecto al ciclo de Primaria el desembolso que realizan los alumnos de Altamira y Cervantes es similar (entre los 170-175) en primero) mientras que los que protagonizan un mayor gasto son los alumnos de Matillas con un total de 245,69 euros en primero de Primaria y 240,64 en quinto también de este ciclo. «En estos precios no está incluido el descuento. Tanto en Primaria como en Secundaria el descuento habitual es del 10% aunque también hay librerías que no hacen descuento y compiten con otras ofertas en otros productos en papelería ni que decir tiene que nosotros no podemos competir en precios con las grandes superficies que van por libre en este asunto. En infantil y Bachiller los precios son fijos y solo se puede hacer un 5% por ley». En cuanto a los centros concertados de la ciudad, el desembolso de los padres suele ser mayor. «Nosotros tenemos pocos pedidos porque en este caso se venden en el propio centro», matizan.

Aún hay que esperar para conocer los datos de este año por parte de la OCU y el gasto estimado por las diferentes asociaciones, pero si se sigue la senda del año anterior, los libros de texto suponen el 50% del presupuesto de la vuelta al cole, seguido por la ropa y uniformes (32%) y, por último, el material escolar (14%). Sin embargo, como es lógico, estas partidas presupuestarias cambian según el grado educativo de los niños de la familia. Por ejemplo, en el caso de los padres con hijos en la guardería, declaran que su principal gasto se concentra en ropa y uniformes un 85%, frente al 32% de la media.

Respecto al lugar donde comprar todo lo necesario para la vuelta al cole, cada vez más familias apuestan por adquirir ropa y material escolar en outlets online (56%), por ser donde encuentran las mejores ofertas. Se detectó un aumento de casi el 30% en los pedidos de la vuelta al cole el año pasado. Le siguen los grandes almacenes (41%) y los marketplaces digitales (35%), excepto en el caso de las familias numerosas, que son las que más apuestan por el canal online para las compras relacionadas con la vuelta al cole y eligen en último lugar los grandes almacenes con una diferencia de 5 puntos porcentuales.