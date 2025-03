Familias de Miranda exigen mejoras en los baños del colegio Las Matillas

Inodoros sin tapa, lo que «ha provocado que algún niño pequeño se cayera al interior porque no se ha podido sujetar», cuerdas para tirar de ... la cadena, manchas persistentes de cal y la necesidad de alguna barra más que ayude a niños con problemas de movilidad... Las condiciones de los baños del colegio Las Matillas dejan mucho que desear para algunas familias que han decidido hacer público su malestar ante la ausencia de soluciones a lo que consideran un problema importante de falta de mantenimiento que ya hace tiempo que pusieron en conocimiento del Ayuntamiento.

Desde la dirección del centro reconocen que a finales del año pasado responsables de la administración local contactaron por escrito con ellos para que detallaran cuántas tapas faltaban y de qué tamaño, así como los arreglos que consideraban necesarios. Y lo hicieron, especificando las dimensiones de las 26 que les faltan. Es decir, todas.

Pero ha pasado un trimestre desde entonces y los padres no han visto que se ponga ninguna solución para mejorar unos aseos que entienden que «no reúnen condiciones» porque algunos alumnos, los más pequeños, «se han llegado a caer porque no se han podido sujetar. Falta mantenimiento», denuncian.Y nos les sirve que se ponga «como excusa que no hay dinero. Ésa no es una solución. Se trata de un colegio público y es su responsabilidad que esté en condiciones óptimas. Es una cuestión de dejadez que ha derivado en un malestar general».

También reprochan a la Junta de Castilla y León que todo el dinero que se ha invertido en los últimos dos años haya ido para las clases de escolarización de menores de 0 a 2 años y se hayan dejado desatendidas otras necesidades de los colegios.

Desde la dirección de Las Matillas lo que sí echan de menos es que no se hayan aumentado las horas de limpieza. El personal, aseguran, sigue haciendo las mismas que antes de abrir las aulas para los más pequeños. Espacios que requieren de una limpieza a fondo y mucha desinfección. Tarea que, además, tienen claro que va a aumentar en su caso de cara al próximo curso, cuando ya está previsto que empiecen a acoger a bebés de menos de un año. El aula de 1 a 2 va a pasar a ser mixta y acogerá a niños y niñas de meses.

Modificación que se va a hacer efectiva tanto en Las Matillas como en Príncipe de España y La Charca, que fueron los tres que arrancaron con el programa de 'guardería' en los colegios y que son los únicos que no estaban habilitados para matricular bebés. «Aumentar las horas de limpieza es una condición necesaria y urgente en los centros, llevamos reclamándolo años», zanjaron.