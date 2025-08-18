Familiares denuncian «un calor insportable» en las habitaciones del hospital de Miranda

La intensa ola de calor que ha sufrido la ciudad estos últimos días, no solo ha afectado a calles y hogares, también ha dificultado mucho ... la estancia en lugares más sensibles como los centros sanitarios. Tanto los pacientes, como los familiares que asisten a ver a sus allegados, como los propios sanitarios, son los que han tenido que lidiar con las altas temperaturas que se han registrado en el Hospital Santiago Apóstol durante estos días de calor.

Las habitaciones, muchas de ellas compartidas, carecen de sistemas de ventilación y acondicionamiento adecuados, por lo que, en plena ola de calor, las temperaturas en el interior de las mismas pueden superar los 30 grados, algo que resulta especialmente peligroso para las personas más vulnerables.

Algunos sanitarios, conscientes y molestos con la situación, admitían ante las propias familias este pasado fin de semana, que las habitaciones se encontraban a 34 grados, algo que en gran medida dificulta la recuperación de los pacientes.

De hecho, son las familias de los pacientes quienes se encargar de hacer tanto su estancia como la de quienes están ingresados en el hospital algo más llevadera. Ventiladores personales, abanicos y botellines de agua fría, son algunos de los recursos más utilizados por aquellas personas que pasan horas dentro de las habitaciones del centro.

Por otra parte, existe un precedente en esta lucha, y es que el sindicato burgalés de enfermería SATSE, fue protagonista años atrás de una denuncia contra el hospital, en la que detallaba la necesidad de dotar al mismo de un sistema de aire acondicionado, algo que a día de hoy no parece haber surtido efecto.

El pasado mes de junio, este mismo medio pudo saber que, tras este verano, el hospital Santiago Apóstol iba a realizar obras para instalar un sistema de climatización, aunque el proyecto todavía no ha salido a licitación.

Rocío González, una de las personas que ha estado este fin de semana de visita en el hospital durante horas, asegura que a los pacientes «les cuesta dormir por la noche, las temperaturas son altas todo el día».

Las propias enfermeras se quejaban de la situación y animaban a los familiares a presentar quejas ante el Sacyl. Además, aseguran que llevan mucho tiempo así y que «no es ni lógico ni coherente mantener un espacio así a esas temperaturas», cuando lo idóneo sería rondar entre los 20 y 25 grados.

En el mismo sentido se manifestaba Azucena González, después de pasar un buen número de horas en el hospital. Aseguraba que el sábado no había ningún dispositivo instalado que refrigerara la zona, y que no fue hasta el domingo, cuando se colocaron dos ventiladores de torre en los pasillos de la planta de hospitalización. Así mismo, añadía que «es vergonzoso que pacientes y familiares tengan que pagar las consecuencias por la falta de medios»

Esta problemática lleva siendo habitual durante los últimos veranos, en los que en ciertos días de extremo calor se hace verdaderamente difícil estar en según que zonas del hospital. Claman porque se encuentre una solución.