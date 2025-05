La falta de personal pone en riesgo la actividad diaria del polideportivo de Miranda en verano

Raúl Canales Miranda de Ebro Sábado, 24 de mayo 2025, 00:01 Comenta Compartir

A menos de un mes para el inicio del verano, la época del año en la que el polideportivo recibe más usuarios, no está garantizado que las instalaciones puedan abrir todos los días por falta de personal. La plantilla ha dicho basta y si no hay un acuerdo rápido con el Ayuntamiento, no descartan adoptar medidas de presión.

Su principal reivindicación apunta a la decisión de la dirección de suspender las vacaciones si es necesario para garantizar el servicio. Y es que si los trabajadores cogen los días de descanso a los que tienen derecho, no se podrían cubrir todos los turnos ya que hay empleados de baja médica. «El problema no es nuevo, pero ahora se agrava porque no se han buscado soluciones a tiempo», aseguran los representantes sindicales, que no entienden porqué no se cubren las plazas vacantes ni se ha solicitado personal en las últimas convocatorias, en las que se han reforzado otros departamentos municipales.

Por escasez de personal ya se ha reducido de cuatro a tres empleados por turno, aunque muchos días ha habido solo una persona para todo el polideportivo. Eso implica que no se puedan atender las taquillas de la climatizada, lo que ha suscitado quejas ciudadanas. Pero la situación en verano sería insostenible ya que simplemente en taquilla se necesitan dos personas. «¿Quién va a hacer el mantenimiento o cortar la hierba? Si alguien quiere alquilar pistas, ¿cómo lo hacemos?», se interrogan los sindicatos.

Por este motivo, la dirección ha planteado que quizá no se puedan conceder vacaciones, una medida que ha colmado la paciencia de la plantilla. «Nosotros también tenemos que conciliar la vida familiar y no podemos esperar hasta el día antes para saber si nos podemos ir o no; no es justo», afirman. En su opinión, la situación que se vive ahora en el polideportivo es la consecuencia de varios años de mala gestión. «Da la impresión de que quieren acabar externalizando todos los trabajos, porque sino no tiene sentido lo que se viene haciendo. Cada vez somos menos y la calidad del servicio que damos a los usuarios también se resiente», lamentan los trabajadores, que acusan a la administración local de mostrar «poco interés» por la situación laboral del polideportivo.

Ante la proximidad del verano, la concejalía de Deportes ha solicitado refuerzos. Ahora dependerá del departamento de Personal que lleguen o no, aunque Aitor García confía en que se sumen temporalmente tres personas y poder salvar la campaña sin más contratiempos. Es la propuesta que llevará a la mesa de negociación solicitada por los sindicatos y en la que se tratará de buscar un acuerdo que permita a los mirandeses disfrutar del polideportivo en la campaña estival.

«Lo lógico, si sabes que vas justo de personal, es tirar de bolsas de empleo, pero no es normal que pretendas cubrir las carencias anulando las vacaciones de la plantilla», denuncian los sindicatos, que lamentan la falta de previsión municipal. De hecho, aseguran que hace tiempo que han aceptado medidas excepcionales como cambios de turno para poder cubrir todos los horarios cuando «son decisiones que se deberían negociar en la comisión de valoración del convenio, porque la falta de personal no es casual sino fruto de un claro deterioro del servicio».

Temas

Miranda de Ebro