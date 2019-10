La falta de financiación para el circulante obliga a Stinser a presentar un concurso de acreedores Stinser fue la primera actividad en instalarse en el polígono de Ircio. / A. G. La empresa, que ya negocia quitas y aplazamientos con los acreedores, espera recuperar el control en 4 meses CRISTINA ORTIZ Sábado, 19 octubre 2019, 02:19

Los buenos resultados presentados el pasado año, en base a la auditoría externa de la actividad económica e industrial de 2017, no han sido suficientes para que Stinser lograra de los bancos y del ministerio de Industria una moratoria en el pago de los préstamos concedidos; abocándola a la presentación de un concurso de acreedores

El ejercicio anterior, la empresa, levantada en el polígono de Ircio en 2011, obtuvo de la banca «una refinanciación que nos permitía comprar de mejor manera y tener mayor fondo de maniobra. Pero el resultado no fue, ni mucho menos, el esperado», reconoció su propietario, José Ángel González. En parte, porque en ese mismo ejercicio tuvieron que hacer frente a «un recorte en todas las líneas de corto plazo».

Esa situación, al arrancar 2019, llevó de nuevo a los responsables de Stinser a sentarse a negociar con el 'pool' bancario y con Industria. «Los bancos estaban a la espera de ver qué decidía el ministerio para saber si las ayudas de Industria se podían refinanciar. Y lo que ha pasado es que Industria no refinancia deuda», lamentó; dado que para la empresa eso implicaba que el sector financiero no iba a poder 'sustituir' la amortizaciones del dinero concedido por la administración central.

«Por responsabilidades, nos hemos visto obligados a acogernos a la ley concursal. En abril presentamos el preconcurso y agotamos los plazos para intentar llegar a un acuerdo con todos ellos, pero no hemos podido», reconoció.

Esta situación desembocó la pasada semana en la publicación en el Boletín Oficial del Estado del inicio de un concurso de acreedores en el que figuran incluidas las cuatro sociedades integradas en el grupo: Stinser Suministros Integrales del Acero, Stinser Logística, Lualán Gestión y Mecánica Láser (Mecaláser).

Para ésta última, para Mecaláser, que es la que «concentra la mayor capacidad de transformación y tiene el 95% de los recursos», ya han presentado «una propuesta de convenio anticipada» a los acreedores (más del 50% son bancos), con los que confían en poder acordar «una quita y una espera» que les permita sacar a esa sociedad del concurso en el plazo de cuatro meses.

«Estamos convencidos de que podemos llevar adelante el proyecto de Mecaláser y que podemos mantener el empleo. Pero para ello, necesitamos la adhesión de los acreedores a los que les hemos planteado la situación con una propuesta de convenio», avanzó González.

En estos momentos, en las instalaciones de Ircio trabajan 34 personas, una plantilla que en su totalidad se puede mantener vinculada a Mecaláser y que, hoy por hoy, «sigue trabajando con normalidad». Se trata de un colectivo heterogéneo, tanto por sexo como por edad, de los que 20 tienen su puesto en fábrica y 14, en oficina. «A fecha de hoy se han pagado en todos los casos las nominas. Nuestra máxima es el empleo y la intención es que se siga manteniendo», incidió.

Aunque no hace mucho el conjunto de las sociedades de Stinser tenían el doble de trabajadores. Llegó a contar con 78, tras un crecimiento paulatino desde su implantación en la ciudad que incluyó hasta una ampliación de las instalaciones en 2013.

«Hemos sido consecuentes con la estrategia que hemos tenido desde el principio, hemos ido respetando cada hito de nuestro plan estratégico, pero nos hemos encontrado esta piedra en el camino (la de la financiación) y ha sido imposible sortearla», relató el propietario de la empresa; al tiempo que lamentaba la falta de respaldo hacia un proyecto con «un volumen de inversión muy importante, con toda la maquinaria nueva y tecnología punta» en el sector del acero.

«Hemos invertido en activos fijos, pero el circulante lo necesitábamos de la banca y en este sentido ha habido entidades que nos han apoyado y otras que no. Al final, cuando el colectivo no está enfocado en el mismo sitio, los proyectos fracasan». Al menos en el plano económico y financiero, porque no en el de carga de trabajo y proyectos. «Tenemos actividad, tenemos trabajo;pero debemos ordenar la situación. Nos tenemos que acoger a lo que la legislación, la ley concursal, nos permite».

También Stinser Suministros Integrales del Acero seguirá activa en el marco del concurso de acreedores –mientras se renegocia una deuda que, en su caso, entre el 70% y el 80% está en manos de bancos y administraciones–; aunque lo hará modificando su funcionamiento. Se limitará a 'cortar', ya sea en flejes o en chapas, las bobinas que les lleven sus clientes. Se encargarán únicamente de la transformación; no asumirán la compra de ese acero, para evitar la incertidumbre por las fluctuaciones del mercado y el esfuerzo financiero que requiere la operación.

De este modo se busca que, al igual que Mecaláser, Stinser continúe con su normal actividad. «Estamos hablando con todos nuestros clientes y nos están apoyando, que es lo más importante en esta situación. Lo peor que le puede pasar a una empresa es que te dejen de comprar. Tenemos que seguir generando confianza», recalcó González; al tiempo que insistía en que «un concurso de acreedores no es un certificado de defunción».