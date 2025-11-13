El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de la nueva edición de los premiso al emprendimiento. Avelino Gómez

FAE Miranda reconoce la trayectoria de Alfredo de Miguel y su papel al frente del Mirandés

Destaca su empeño por salvar al club en un momento delicado y el trabajo para llevarlo a lo más alto

Cristina Ortiz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

Emprendedor de largo recorrido, en sectores tan diversos como la automoción, la hostelería, el funerario o el de los seguros, nadie duda de la visión ... para hacer negocios de Alfredo de Miguel; aunque gran parte del reconocimiento social y público, tanto en la ciudad, como mucho más allá de sus fronteras, le haya llegado gracias al CD Mirandés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  6. 6

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  7. 7 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  8. 8

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  9. 9

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo FAE Miranda reconoce la trayectoria de Alfredo de Miguel y su papel al frente del Mirandés

FAE Miranda reconoce la trayectoria de Alfredo de Miguel y su papel al frente del Mirandés