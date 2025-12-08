FAE Miranda busca el apoyo de la entidad en la demanda de suministro eléctrico

Más peso en la toma de decisiones y mayor presencia de la organización en la ciudad. Eduardo Araguzo, presidente de FAE Miranda, trabajará codo a ... codo con Ignacio San Millán, el nuevo responsable provincial de la organización, para que el empresariado local y, por tanto, la ciudad como tal, gane peso en la entidad empresarial y ocupe una posición más acorde con su importancia industrial, como gran foco de captación de empresas en competencia directa con el territorio alavés.

Fue el tema principal en torno al que giró la reunión mantenida hace unos días por el máximo responsable de la organización provincial con empresarios mirandeses, dentro de un encuentro organizado como una primera toma de contacto para intercambiar opiniones.

«El objetivo es acercar más FAE a Miranda, que se organicen muchas más jornadas aquí y que hay un mayor conocimiento de las empresas que están en la ciudad para que puedan utilizar todos los servicios que se ofertan desde la organización, que son numerosos y que en muchos casos se desconocen por la lejanía que tenemos de la capital. Vamos a pedirles que haya muchas más cosas que se puedan hacer desde aquí», defendió Eduardo Araguzo, presidente local; que agradecía la buena disposición de los responsables provinciales de la entidad por avanzar en esa línea. «El interés es máximo».

Y no sólo por hacer presente la organización aquí, también por trabajar de manera coordinada para abordar algunos de los aspectos que más preocupan de cara a garantizar la llegada de nuevas empresas, sobre todo de las electrointensivas: el suministro eléctrico.

«No es sólo un problema de Miranda, es compartido con muchos otros lugares; lo que pasa es que aquí tenemos a un vecino con mucha demanda y, como no hay, entre todos nos vamos quitando. Yno es bueno, porque no tenemos que establecer ningún tipo de lucha, sino de colaboración», reconoció.

Ahora mismo está sobre la mesa la propuesta energética con horizonte 2030 del Gobierno central a la que el Ayuntamiento presentará en los próximos días algunas alegaciones para que se tengan en cuenta las necesidades de Miranda. Pero, de partida, ya el País Vasco saca ventaja a la ciudad, dado que tiene el compromiso del Miteco de incrementar un 40% la potencia de la red vasca, mejorando una veintena de subestaciones.

De todos modos, Araguzo defiende que «a medio plazo, 5 o 6 años, la única solución que tenemos es el autoconsumo. No podemos hacer otra cosa. Los empresarios nos tenemos que poner las pilas en este tema, como han hecho ya muchos vecinos».

Eso no quita para que crea que a Miranda el efecto frontera le está penalizando. «Antes había ventajas e inconvenientes pero yo creo que ahora están pesando más los inconvenientes». Tiene claro que «las empresas son conscientes de que éste es un buen lugar para invertir, con suelo barato, bien localizado con determinadas condiciones económicas;pero en el tema eléctrico nos está penalizando ese efecto frontera».

Personal y vivienda

En la reunión mantenida en la sede mirandesa de FAE también se pusieron sobre la mesa otros problemas de los empresarios a los que entienden que hay que buscar soluciones conjuntas, contando también con las administraciones, sobre todo en lo que a la agilidad de las tramitaciones se refiere. Lo mismo pide en el ámbito judicial, porque las demoras «nos están suponiendo muchos problemas». Al igual que la presión de la inspección fiscal en la provincia. «Es algo muy llamativo y, comparativamente, muy punitivo con respecto a otras zonas del Estado que nos complica mucho la gestión en cuanto a personal y recursos económicos, limitando en muchas ocasiones las propias inversiones».

De hecho, tienen claro que hay empresarios que están dejando de optar a ayudas porque «entienden que, a la larga, van a ser más los problemas que los beneficios». Unido a eso, sobre la mesa también se puso que el exceso de legislación de Europa está coartando inversiones. «Son temas que desde FAE Burgos se trasladarán a la CEOE nacional»

A estas situaciones suman otras tampoco nada fáciles de abordar, como el absentismo laboral, al que se suma la falta de mano de obra cualificada para cubrir vacantes y las dificultades para acceder a una vivienda en la ciudad, un tema que considera muy preocupante.