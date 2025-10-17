El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galardonados de la pasada edición de la convocatoria. Avelino Gómez

FAE convoca otra edición de los Premios Miranda Emprende

Las candidaturas se pueden presentar hasta el 5 de diciembre

Cristina Ortiz

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:05

FAE Miranda quiere apoyar y dar visibilidad, un año más, a los nuevos empresarios que se lanzan a crear su propio negocio en la ciudad y sus alrededores. Estas distinciones, nacieron en 2022 con la vocación de impulsar el emprendimiento de Miranda, «germen de las futuras empresas y, porque no, semilla de muchas de las que en el futuro podrían llevar el nombre de la ciudad tan lejos como se propongan», apuntaron desde la entidad.

Aquellos nuevos negocios o proyectos de ellos que deseen concurrir a los premios pueden presentarse hasta el 5 de diciembre. Para ello, deberán rellenar el formulario de solicitud que se pueden obtener en la web de la entidad (faeburgos.org) y presentarla junto a una memoria confeccionada según unas pautas básicas que marcan las bases de la convocatoria. Se puede obtener más información en el 947331310 o en miranda@faeburgos.org.

