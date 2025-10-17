FAE convoca otra edición de los Premios Miranda Emprende

Cristina Ortiz Viernes, 17 de octubre 2025, 18:05 Comenta Compartir

FAE Miranda quiere apoyar y dar visibilidad, un año más, a los nuevos empresarios que se lanzan a crear su propio negocio en la ciudad y sus alrededores. Estas distinciones, nacieron en 2022 con la vocación de impulsar el emprendimiento de Miranda, «germen de las futuras empresas y, porque no, semilla de muchas de las que en el futuro podrían llevar el nombre de la ciudad tan lejos como se propongan», apuntaron desde la entidad.

Aquellos nuevos negocios o proyectos de ellos que deseen concurrir a los premios pueden presentarse hasta el 5 de diciembre. Para ello, deberán rellenar el formulario de solicitud que se pueden obtener en la web de la entidad (faeburgos.org) y presentarla junto a una memoria confeccionada según unas pautas básicas que marcan las bases de la convocatoria. Se puede obtener más información en el 947331310 o en miranda@faeburgos.org.

Temas

Miranda de Ebro