La exposición estática de aeromodelismo regresará en las fiestas de Miranda

Los fanáticos de las aeronaves están celebración, ya que, tras un año de parón, el Club Mirandés de Aeromodelismo volverá a organizar una exposición estática ... de aviones durante las fiestas patronales. El motivo por el que no se pudo realizar el año anterior lo explica el presidente del club, José Ramón Azurmendi, «hemos quedado en hacerla cada dos años porque es difícil que podamos contar con un número significativo de modelos nuevos cada curso».

El parque Antonio Machado será de nuevo quién albergue el próximo día 13 la muestra de las aeronaves, desde las once de la mañana y hasta las dos de la tarde. Como novedad, la organización colocará un ordenador que contará con un simulador de vuelo, para aquellos que deseen acercarse y vivir la experiencia en formato virtual.

La mañana siguiente, con el mismo horario, tendrá lugar la trigésima edición de la exhibición de aeromodelismo en el campo de vuelo de Los Corrales. Azurmendi asegura mostrarse más relajado tras entrar en vigor la nueva normativa, «nos han simplificado los requisitos que nos tenían antes tan acogotados».

El porqué de la exigencia de los mismos se explica por una ley que impide hacer fuego o realizar cualquier actividad que pueda generarlo durante los meses de verano. El campo de vuelo, al estar tan próximo al monte, requiere siempre una precaución especial, por lo que en cada evento es habitual ver dotaciones de bomberos y ambulancias. La prudencia es tal que hace un par de años la Concejalía de Deportes suspendió la exhibición al pensar que las aeronaves podían generar chispas, algo que molestó especialmente a la organización. «Fue un malentendido, nuestros aviones tienen motores eléctricos o de combustión interna, no suponen ningún riesgo». Al mismo tiempo aseguraba que, «el campo de vuelo es el lugar más seguro para hacerlo».

En la exhibición esperan reunirse unos quince pilotos, seis de los cuales pertenecen al club mirandés. El resto vendrán de Logroño, País Vasco y Burgos. «Nos gusta traer pilotos de alto nivel aunque es difícil porque están pendientes de otros eventos».

Azurmendi recalca la importancia del regreso de la exposición estática, pues asegura que, «cuando las hemos hecho se ha generado un efecto llamada y conseguíamos que más gente acudiera al campo de vuelo».