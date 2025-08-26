El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las maquetas expuestas en el parque. Avelino Gómez

La exposición estática de aeromodelismo regresará en las fiestas de Miranda

La actividad se retomará el día 13 de septiembre y se mantendrá la exhibición en el campo de vuelo un día después

Javier Alonso

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

Los fanáticos de las aeronaves están celebración, ya que, tras un año de parón, el Club Mirandés de Aeromodelismo volverá a organizar una exposición estática ... de aviones durante las fiestas patronales. El motivo por el que no se pudo realizar el año anterior lo explica el presidente del club, José Ramón Azurmendi, «hemos quedado en hacerla cada dos años porque es difícil que podamos contar con un número significativo de modelos nuevos cada curso».

