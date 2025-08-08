'¿Existen otras realidades?'

Lo que se planteó como un acto puntual de grabación de un podcast abierto a la participación del público en la Casa de Cultura, se ... ha acabado convirtiendo en un fin de semana en el que Miranda buscara indagar en lo esotérico, lo paranormal y lo oculto, en un foro en el que el organizador, el escritor e investigador Juan José López, confía en reunir a unas 200 o 250 personas.

Cifra que aunque puede parecer elevada para una primera convocatoria, tiene claro que no lo es y que, incluso, se puede quedar corta, a tenor del interés que estos temas despiertan en la ciudad y en otra mucha gente que tienen claro que se desplazará hasta aquí del 26 al 28 de septiembre, como lo hicieron al evento, en un formato mucho más pequeño, organizado en Covarrubias, donde acudieron aficionados de Andalucía, Cataluña, País Vasco y también de Miranda.

También cuentan con el bagaje de cómo han funcionado las grabaciones del podcast 'La posada del cuervo' que ya este año han realizado con público. Han sido todo un éxito y confían en que lo sea también la cita para el día 26, a las 18.00 horas, en la Casa de Cultura, con la participación del médium Aldo Linares y Enrique Echazarra, crónica de misterios del País Vasco.

«Teníamos ya muchos compromisos de grabaciones para el próximo año en diferentes lugares y pensé, ¿por qué no también aquí?. Miranda muestra mucho interés por el mundo del misterio pero hace muchos años que no se ha hecho nada parecido, ninguna jornada», explicó López.

A partir de ahí, tras lograr varios apoyos, sobre todo del Ayuntamiento y La Rayuela, se animó a desarrollar un programa más extenso, que incluyera actividades para todos los públicos y que, además, tuviera carácter gratuito, con la excepción de una visita teatralizada, con una inscripción de 5 años, que incluye pincho y consumición, que está pensada más para llevar un control del volumen de gente que puede estar interesada en recorrer el sábado 27, a partir de las 21.00 horas, el Centro Histórico guiados por el argumento de 'Devolvedme la cabeza', una historia con guión de Chechu González y Marcos nietos. El domingo por la mañana, a las 11.00, en la plaza de España se llevará a cabo una gymkana familiar sobre 'Leyendas de Miranda'.

El resto de las actividades se desarrollarán en el Bar La Rayuela. Allí el día 26, a las diez de la noche, Aldo Linares, Enrique Echazarra y Luis de Uriarte, contarán anécdotas del programa 'Cuarto Milenio'. Al día siguiente, a la misma hora, Juanje Larradi, Adrián Fernández y Juanjo López hablarán de 'El fantasma del hospital'.

«Casi sin pretenderlo, ha surgido una convivencia en torno al misterio, la leyenda y la historia», reconocía López; que no dudaba en poner en valor que el misterio es «cultura y los asistentes lo van a poder ver. En las charlas no contamos con bolas de cristal, muchas veces hay ponentes que son físicos, médicos, psicólogos, gente de ciencia que reconoce que no todo tiene una explicación y que hay cosas que son inexplicadas».

El programa también incluye un trivial el sábado por la noche y un concierto de Paul Benjaman Band el domingo a la una de la tarde.