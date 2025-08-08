El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan José López, es el impulsor de estas primeras jornadas. E. C.

'¿Existen otras realidades?'

Amantes de lo oculto, lo paranormal o de fenómenos sin explicación, se darán cita en Miranda en las primeras jornadas de misterio en septiembre

Cristina Ortiz

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:00

Lo que se planteó como un acto puntual de grabación de un podcast abierto a la participación del público en la Casa de Cultura, se ... ha acabado convirtiendo en un fin de semana en el que Miranda buscara indagar en lo esotérico, lo paranormal y lo oculto, en un foro en el que el organizador, el escritor e investigador Juan José López, confía en reunir a unas 200 o 250 personas.

