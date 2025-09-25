Las exigencias de la CHE ponen en riesgo el nuevo apartahotel del Tudanca en Miranda

La particularidad de la parcela escogida por Hotel Tudanca para levantar su nuevo apartahotel en la ciudad, por la afección de las carreteras aledañas y ... su localización en una zona inundable, lleva meses siendo un quebradero de cabeza para los promotores. Pese a que el proyecto inicial lleva más de un año diseñado y los agentes del plan, Tudanca y la constructora JIT Housing, han ido cumpliendo con los requisitos solicitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Fomento y el Ayuntamiento de Miranda; también continúan surgiendo nuevos requerimientos que, a estas alturas, comienzan a poner en duda el futuro del emprendimiento.

«Siempre hemos intentado que el proyecto cumpla con todo lo planteado, tenemos comunicación continua con las administraciones para adelantarnos a los requisitos y, así, no tener que modificar nada a la postre. Ha habido varios cambios y, en la primera quincena de octubre, cuando ya tengamos todo el planteamiento claro con la cuantía económica total del proyecto, decidiremos si seguimos adelante o no», revela Javier Yagüe, adjunto a la gerencia del Grupo Tudanca.

Concebido en un espacio de 2.374 metros junto a la N-1, catalogado de «inundable» pero en el que la normativa permite construir; entre otras exigencias a tener en cuenta, los promotores han tenido que garantizar que el apartahotel no se iba a construir por debajo del nivel del río y que contaría con unas medidas determinadas en las bombas de achique, ponderando que la planta inferior pudiera inundarse parcialmente.

Sin embargo, el listado de imposiciones ha ido in crescendo durante el verano. Lo que pretendía ser un complejo de cuatro alturas, con 51 habitaciones dobles y 20 apartamentos, dos plantas de aparcamientos y una entrada propia al hospedaje, ahora cambiaría sustancialmente. «Ya no podemos hacer dos plantas de aparcamiento, tendría que ser sólo una; tampoco podemos incorporarnos con entrada propia a la carretera N-1, tenemos que hacerlo desde la entrada del Hotel Tudanca; y también tenemos que levantar un muro de contención para evitar posibles inundaciones en la parte más baja y cercana al Ebro».

De esta manera, la propuesta hotelera pasaría de contar con 72 plazas de aparcamiento (56 de coche y 16 de motocicleta), a hacerlo con 32 (28 y 8). Por otro lado, como avanzó EL CORREO, la titularidad contemplaba iniciar las obras a mediados del presente ejercicio para poder abrir las puertas del apartahotel a finales de 2026. Ya es imposible que la construcción del establecimiento de 4 estrellas arranque este curso, pero mantienen la fecha prevista para el inicio de la actividad porque contemplan un menor periodo de obras gracias al método de construcción modular empleado por JIT Housing.

«Contábamos con estos meses para la burocracia y la idea seguiría siendo abrir a finales de 2026. También tenemos el compromiso con el Ayuntamiento de que, si los números siguen saliendo cuando hágamos los cálculos y aunque la oferta hotelera de Miranda se ha incrementado mucho recientemente, seguiremos adelante con el proyecto», cierra el adjunto a la gerencia.

Por último, mientras que el Consistorio sigue tendiendo la mano para facilitar todos los trámites necesarios; la CHE aclara que «por el momento no se ha solicitado autorización ante este organismo, preceptiva al encontrarse en zona de policía del río Ebro». Esta denominación hace referencia al espacio de 100 metros calculados en perpendicular desde el cauce, en ambos márgenes. «Es una zona en la que no se puede hacer nada sin autorización, es parte del dominio público hidráulico. Desde un camino a un hotel, cualquier actuación debe tener autorización al considerarse zona inundable».