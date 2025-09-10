Exigen a la Junta que refuerce el servicio de Oftalmología en Miranda El Psoe de Burgos sostiene que el Hospital Santiago Apóstol vive una «situación crítica» con pacientes que han de esperar 201 días para su primera cita

Afecta al deterioro de la atención sanitaria y al riesgo clínico de los pacientes.

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una proposición no de ley para instar a la Junta a mejorar de manera inmediata los recursos humanos y técnicos en el servicio de Oftalmología del Hospital Comarcal Santiago Apóstol de Miranda.

En este escenario, la procuradora socialista, Virginia Jiménez, ha denunciado que los pacientes tienen que esperar 201 días para una primera consulta de esta especialidad, un tiempo de demora que se ha visto duplicado en tan solo un año.

«La inequidad territorial en el acceso a la sanidad pública es inaceptable. La administración regional tiene que garantizar una atención oftalmológica adecuada y equitativa en todas las provincias», argumenta la socialista.

A cierre del primer semestre del ejercicio actual, el gran espacio sanitario de nuestra ciudad registraba 2.020 pacientes en lista de espera para una primera consulta oftalmológica. De ellos, el 93% pertenece a la «lista de espera estructural». Lo que significa que ya han superado los plazos máximos establecidos sin ser atendidos.

Con esta lista de espera, la salud en Miranda «se sitúa entre las peores de Castilla y León en esta especialidad, solo superada por Salamanca y Zamora, mientras que la media regional es de unos 110 días», comunicaban desde el partido a través de una nota de prensa.

Además de más oftalmólogos, la proposición también solicita garantizar la dotación suficiente de optometristas, así como de medios técnicos y diagnósticos en el hospital «para agilizar la atención y evitar los retrasos derivados de la falta de equipos».

En resumen, la procuradora entiende que el incremento de las listas de espera en Miranda no sólo supone un deterioro en la atención sanitaria, sino también «un riesgo clínico para la salud visual de los pacientes.

Y es que esto «pueden ver agravadas patologías oculares al no recibir atención a tiempo comprometiéndose su derecho a recibir una asistencia de calidad en tiempo y forma, y teniendo que recurrir a la sanidad privada para no esperar más de medio año a ser atendidos, lo que rompe el principio de equidad en el acceso a la sanidad pública».

Por último, añaden que la inequidad territorial en el acceso a la salud es «intolerable», señalando a la Junta como la entidad que «tiene la obligación de garantizar una asistencia oftalmológica adecuada y equitativa en todas las provincias, con especial atención a esos hospitales comarcales, como el de Miranda, que atienden a una amplia población y sufren falta de recursos de manera crónica».

Se reclaman medios para evitar estas largas listas de espera en las especialidades.

Temas

Miranda de Ebro