Excursiones a la playa desde Miranda

María Ángeles Crespo Sábado, 2 de agosto 2025, 23:42

Las opciones para disfrutar de las vacaciones son infinitas. Unos aprovechan para acercarse a sus lugares de origen, se van al pueblo para disfrutar de ... su tiempo de ocio con familiares, otros apuestan por coger las maletas y visitar lugares que no conocen, ya sea en España o en el extranjero, y hay quienes ya sea porque no disponen de muchos días o porque no quieren hacer grandes desembolsos económicos prefieren hacer excursiones de un día con la playa como destino.

En Miranda quienes quieren optar por esta alternativa vacacional tienen la posibilidad de hacerlo durante los últimos domingos del mes de junio y todos los de julio y agosto, gracias a la iniciativa de la responsable de la agencia Miranda Travel World, Laura González Barredo que la puso en marcha hace ya unos cuantos años porque «sabiendo que hay gente a la que le gusta la playa y teniendo en cuenta que cerca de Miranda tenemos muchísimas, y estupendas, pensé que igual la fórmula de organizar yo la excursión podría tener aceptación», y vaya si la tuvo. Rara vez ha tenido que suspender alguna de las salidas «si se completa un autobús se hace, haga bueno o haga malo», y ha habido semanas «en las que hemos ido a alguna de las playas con tres autobuses». Hoy los 'playeros' mirandeses están en Castro, y las excursiones que ya se han realizado han sido a Getxo, Plentzia, Zarautz, Santander, Noja y Hondarribia. Las que están programadas para los domingos de este mes que aún restan tendrán como destinos Donosti, Deva, San Juan de Luz y Laredo. La experiencia le dice a Laura García que hay destinos «que no convencen y otros que todo el mundo busca, como es el caso de Donosti, que es un lugar muy demandado». Para esta temporada la principal novedad ha sido la inclusión de San Juan de Luz y parece que ha apostado sobre seguro porque «ya son muchas las personas que se están interesando por ir a conocer esa playa». La oferta está ahí y es una opción asequible ya que los precios se mueven entre los 18 y los 20 euros para una jornada que arranca con la salida entre las siete y las ocho y media de la mañana y que planifica la vuelta «eso siempre igual, a las siete y media de la tarde». Cientela fija Con el paso del tiempo esta posibilidad de disfrutar de un día de playa se está haciendo más conocida, y comenta que ya puede hablar de que «hay una clientela fija. Hay personas que se apuntan a todas las excursiones y otras personas que tienen claro que hay un sitio que les gusta y cuando organizamos el viaje, no fallan». Por lo que respecta al perfil de quienes van a la playa gracias a las ofertas de Miranda Travel World apunta que «de modo mayoritario vienen familias, pero también de vez en cuando nos encontramos con grupos de jóvenes que se juntan y en vez de ir en coches prefieren no tener que conducir». Haciendo referencia a esta circunstancia comenta también que la oferta que se hace desde su agencia es buena precisamente «para personas que no tienen carnet. Suelen ser personas mayores que si no tuvieran ofertas como ésta no podrían desplazarse». La oferta de este verano ha incluido un total de once desplazamientos a otras tantas playas diferentes y, como salida especial porque no es exclusivamente para ir a la playa, está preparando la excursión «para ir a disfrutar con la batalla de las flores de Laredo que será el último viernes de este mes, el día 29. Vamos desde hace algunos años y es algo que también tiene habituales». De hecho, con las inscripciones que ya ha hecho hay prácticamente llenos dos autobuses. En definitiva, que el verano ofrece infinidad de posibilidades de disfrutar con los viajes, y una de las fórmulas que los mirandeses conocen bien es la de ir a la playa en excursiones de un día.

Temas

Miranda de Ebro