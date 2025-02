El exalcalde de Miranda tuvo una despedida acorde con su personalidad y carácter

Durante el tiempo en el que Fernando Campo fue alcalde de la ciudad estuvo siempre, como es lógico, en el foco mediático. En los buenos momentos y en los malos, en días en los que tocaba celebrar o en los que había algo que lamentar. ... Era su oficio y por lo tanto siempre estuvo dispuesto a responder a lo que se le pudiera preguntar, y todo ello pese a que su carácter, que se conocía mucho mejor en las distancias cortas, era el de una persona tímida a la que le gustaba pasar desapercibido.

No puede decirse que no disfrutara participando en los eventos a los que tenía que asistir por el mero hecho de ser alcalde, lo hacía, y sobre todo porque cuando acudía, en su mente estaba que lo hacía en beneficio de su querida Miranda. Ciudad en la que, por circunstancias, no nació pero que era la suya.

Desde que dejó la vida política abandonó también la pública y comenzó entonces a disfrutar del anonimato, el que le permitía la vida, porque haber sido alcalde durante doce año implicaba que aun habiendo pasado el tiempo seguía siendo una persona muy conocida, por lo que no siempre podía pasar tan inadvertido como pretendía.

Ese carácter se hizo presente ayer, en el momento de su despedida. Todo el mundo se preguntaba cómo sería el acto de homenaje, si a él acudirían representantes políticos y ciudadanos, pero no, el adiós a Fernando Campo se quedó en lo que él deseaba y su familia lo respetó escrupulosamente. Todo se desarrolló en la más estricta intimidad aunque quien quiso pudo acudir al tanatorio para mostrar su pesar y sus condolencias.

El único acto institucional será mañana. Antes de iniciarse el Pleno municipal, la Corporación guardará un minuto de silencio en recuerdo a Fernando Campo.