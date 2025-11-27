Evacuado al hospital tras rajarse el abdomen y escapar de su vivienda en Miranda

Parecía una noche más o menos tranquila en el ámbito de la actividad laboral de la Policía Local de Miranda hasta que, sobre las 6. ... 30 horas de la madrugada del viernes 21 al sábado 22, una mujer telefoneó a dependencias policiales para requerir la intervención de los agentes municipales en un inmueble situado en la calle Fidel García.

Según aseguran para ELCORREO fuentes cercanas a la actuación, la mujer, visiblemente nerviosa, contactó con el cuerpo municipal para alertar de que su compañero sentimental se había provocado un alarmante corte en el abdomen antes de salir corriendo de la vivienda en la que ambos cohabitan. Al parecer, una fuerte discusión entre ambos habría originado tanto la reacción violenta como la conducta autolesiva del varón, que acabó abandonando el inmueble después de cortarse.

Por suerte, fuentes cercanas a la intervención policial confirman que la dotación de Policía Local desplazada fue capaz de localizar al individuo en los aledaños de la calle Fidel García, concretamente en la Calle San Agustín y cerca de la Iglesia San Nicolás de Bari. «No estaba demasiado lejos y los cortes en la tripa, por suerte no eran tampoco muy profundos», explican. Así las cosas, una vez retenido, los agentes del servicio municipal destinaron los primeros segundos de su actuación a calmar al varón, «visiblemente nervioso y alterado» por la situación.

Fue entonces cuando, tras un primer reconocimiento y protocolo para tranquilizar a la persona autolesionada, hizo aparición en el lugar una ambulancia médica que, sin mayor dilación, se centro en cubrir los cortes para neutralizar la hemorragia, evidentemente sin intentar introducir nada en la herida ni extraer objetos ni posibles trozos.

Posteriormente, el varón fue evacuado al Hospital Comarcal Santiago Apóstol en estado consciente y, de acuerdo a la última actualización de las partes intervinientes, los cortes no eran muy profundos, estaba fuera de peligro. La rápida intervención de Policía Local y de Emergencias ayudó a evitar lo que pudo acabar en un susto mayor.