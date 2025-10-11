Estudiar la conexión de Miranda a la red de 400 kilovatios

La propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2030 y su estudio ambiental estratégico por parte del Ministerio ... para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con las comunidades autónomas, recoge la ampliación de la subestación de Miranda y la renovación de la red de transporte en Puentelarrá.

Se diseñan repotenciaciones y cambios de conductores en la línea que coge Bayas, Garoña y Puentelarrá que celebra el concejal de Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián, interesado también en sondear las posibilidades de que la ciudad se conecte al enlace de 400 kilovatios que está previsto que pase cerca de la ciudad.

Es una cuestión que va a plantear el edil municipal en la reunión que el Ministerio se ha comprometido a mantener con representantes del Ayuntamiento mirandés en Madrid antes de que finalice el plazo de alegaciones al plan, fijado para el 16 de diciembre.

«Si fuera viable, eso facilitaría el poder suministrar energía eléctrica a empresas que necesiten esa capacidad», apuntó el concejal de Promoción Económica; que confía en que ese encuentro arroje luz sobre las posibilidades técnicas de hacer ese enganche o aplicar otras medidas complementarias que beneficien a la ciudad y que se podrían plasmar en un documento a presentar antes de que finalice el plazo de exposición y consultas dentro de algo más de dos meses.

Son varias las alternativas en estudio por parte de la administración local. Una de ellas, según explicaron desde Miranda Empresas, la del suministro desde la red de distribución, lo que, con estos grandes requerimientos energéticos por parte de grandes proyectos demandantes de mucha energía, conllevaría la ejecución de infraestructura, expandiendo la capacidad, aumentando la potencia de los transformadores o aumentando el número de estos;pero todo ello con la autorización de inversión necesaria por parte de la Administración, mediante la aprobación de los denominados Planes de Inversión, y la aceptabilidad de Red Eléctrica.

Si no fuera posible hacerlo, también se ha propuesto, para los casos donde se requieran potencias más altas, el acceso y conexión a la red de transporte para aumentar su capacidad, en lugar de a la red de distribución, de cara a permitir un mayor volumen de suministro en el menor tiempo posible. Alternativa que requeriría, eso sí, una modificación puntual de la planificación, de acuerdo a la Ley del Sector Eléctrico vigente.

Incluso otra alternativa posible que se ha analizado es la de conectar la subestación Miranda con la de Puentelarrá a través de una línea de 132 kilovatios, algo que también requeriría la aceptabilidad de Red Eléctrica.