El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adrián junto con la alcaldesa y Martínez de Salinas. A. G.

Estudiar la conexión de Miranda a la red de 400 kilovatios

El Consistorio se reunirá con Transición Ecológica para estudiar posibles alegaciones a la propuesta de planificación eléctrica

Cristina Ortiz

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:16

Comenta

La propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2030 y su estudio ambiental estratégico por parte del Ministerio ... para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con las comunidades autónomas, recoge la ampliación de la subestación de Miranda y la renovación de la red de transporte en Puentelarrá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué no hay este sábado 11 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  4. 4

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  5. 5

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic
  6. 6

    Vecinos de Basauri retienen y golpean al acusado de causar un incendio mortal
  7. 7

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  8. 8

    La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)
  9. 9

    La bachata de Manuel Turizo pone a bailar al Bilbao Arena: así suena la vida dentro del 201
  10. 10 Arrancan las fiestas de Basauri: estas son las 16 cuadrillas que animarán los Sanfaustos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estudiar la conexión de Miranda a la red de 400 kilovatios

Estudiar la conexión de Miranda a la red de 400 kilovatios