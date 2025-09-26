El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Paula Rodríguez, directora del IES Fray Pedro de Urbina. E. C.

Estabilizar las plantillas y la falta de espacio, principales retos del Fray Pedro y Río Ebro en Miranda

Paula Rodríguez y Miguel Ángel González, se estrenan como directores de dos centros grandes y en crecimiento

Cristina Ortiz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:40

Como el alumnado, están casi aún en periodo de adaptación. Son nuevos en el cargo, pero conocen a la perfección los centros que ahora dirigen – ... arropados por un equipo directivo sin el que no se hubieran animado a dar el paso– y en los que recae buena parte de la oferta educativa de la ciudad, rozando en el caso del Fray Pedro de Urbina, los 900 alumnos;y los 500 en el del CIFP Río Ebro. Estudiantes a los que hay que sumar los docentes, en buena medida interinos, que se van renovando cada año en muchos casos y que obligan también a hacer un esfuerzo extra de acogida.

