Estabilizar las plantillas y la falta de espacio, principales retos del Fray Pedro y Río Ebro en Miranda

Como el alumnado, están casi aún en periodo de adaptación. Son nuevos en el cargo, pero conocen a la perfección los centros que ahora dirigen – ... arropados por un equipo directivo sin el que no se hubieran animado a dar el paso– y en los que recae buena parte de la oferta educativa de la ciudad, rozando en el caso del Fray Pedro de Urbina, los 900 alumnos;y los 500 en el del CIFP Río Ebro. Estudiantes a los que hay que sumar los docentes, en buena medida interinos, que se van renovando cada año en muchos casos y que obligan también a hacer un esfuerzo extra de acogida.

De hecho, el plan de comunicación y acogida ocupaba un lugar relevante en el proyecto para los próximos cuatro años presentado a Educación por Paula Rodríguez, que además de ser antigua alumna ya llevaba ocho años trabajando en el Fray Pedro. «Nunca me imaginé de directora y tampoco de jefa de estudios, pero es un orgullo por ser de la ciudad y antigua alumna. Lo siento como una parte mía», reconocía Rodríguez.

Aunque tampoco ha tenido 'rival', nadie más se presentó a un cargo que implica una importante carga de trabajo. Y sobrellevarla mejor pasa por tener un equipo directivo estable, algo que tiene claro que no es fácil lograr porque «Miranda es un sitio de paso» para muchos profesores y muchos de ellos, interinos.

Ése es el caso de la mayoría del claustro de Fray Pedro de Urbina, que tiene sólo 49 con plaza definitiva en una plantilla con 113. Apenas el 43%. Aunque, al menos, «muchos de ellos repiten, algo esencial para poder sacar adelante proyectos», valoraba. De hecho, reconocía que la mayoría de los 'fijos' se encargan de algún programa o actividad.

También tendrá que lidiar con la falta de espacio en un centro en el que el número de alumnos sigue creciendo y las instalaciones no. De ahí que las clases de FP se impartan por la tarde, tanto en grado medio como superior. Por otro lado lamentaba haber perdido, por falta de matrícula, primero del bachiller de Artes Plásticas, que «llevaba muchos años. Pero había sólo un alumno».

Repunte de humanidades

Aunque, para compensar les han vuelto a conceder el de Artes Escénicas, que cuenta con 5 estudiantes. Por contra, han notado un repunte de la matrícula en latín (tienen dos clases) y griego, asignatura que acaban de retomar este curso con 9 alumnos y que «hacía un montón de años que no se impartía aquí».

Dentro del ámbito académico, van a trabajar para entrar dentro del programa Erasmus+, para profundizar en el aprendizaje de idiomas y la internacionalización del centro. Además, en algunas asignaturas van a apostar por implantar la codocencias, incorporando a dos profesores por aula cuando haya alumnos que necesiten refuerzo.

Seguir trabajando en mejorar los resultados académicos y la convivencia son otros de los objetivos del curso. Y es que aunque reconoce que el ambiente es bueno, es consciente de que el Fray Pedro es «un macro centro», con un perfil muy diverso de alumnos y mucha gente coincidiendo en espacios no muy amplios como el patio.

Ampliar Miguel Ángel González, director del CIFP Río Ebro. A. Gómez

Algo similar ocurre en el CIFP Río Ebro que, ante la falta de espacio y a la espera de que se construya el nuevo edificio proyectado para el completo, hace encaje de bolillos con las aulas programando clases en horario de mañana y vespertino para poder seguir ampliando su oferta educativa.

Una evolución que conoce bien su nuevo director, Miguel Ángel González, que llegó al centro en 1990, y menos dos cursos que estuvo en Burgos, no se ha movido de un centro en el que ha pasado casi por todos los puestos y ha vivido todas las transformaciones.

Pero, principalmente, si se ha animado a dar el paso es porque «tengo un gran equipo. Sin ellos no podría hacer nada». Y más en una instalación en la que «dos tercios de la plantilla es interina, por lo que hay que empezar de cero casi todos los años e implicar a toda la gente nueva».

Llegan a un centro que ha crecido en los últimos años, incorporando grados medios de Informática, «que fue un acierto viendo la demanda», y Mantenimiento de Material Rodante, superior de Laboratorio y duplicando el de Cuidados Auxiliares; y que, de momento va a parar su plan 'expansivo' a la espera de ver cuándo se materializa la ampliación. Y es que el espacio es uno de sus principales hándicaps.

De hecho, han desaparecido las aulas de informática y ahora cuentan con dos equipos satélites con 20 ordenadores portátiles que mueven a las clases donde se necesiten. También tienen unas 50 tablets. De ahí que de cara al próximo curso no se plantean solicitar el superior de Informática.

Contacto con empresas

Ahora mismo, están centrados en cerrar acuerdos con empresas para garantizar que todos los alumnos puedan hacer prácticas, incluidos aquellos que también las hacen en primero y FP Básica, atendiendo a la nueva ley de Educación. «Esa es una labor muy importante y, a veces, complicada», reconocía.

Por lo demás, su línea de trabajo seguirá la dinámica marcada por sus predecesores –Natividad Esteban, que ocupó el cargo durante años hasta su jubilación, y Rubén Andrés, máximo responsable el curso pasado–, ya que formó parte de los equipos directivos que definieron el plan estratégico con el que están trabajando. Es decir, «apostaremos por mantener un contacto cercano con el sector productivo de la zona y nos implicaremos en todos aquellos proyectos que nos puedan surgir», apuntó.

De momento, ya han presentado dos iniciativas al programa Aula-Empresa, seguirán apostando por la internacionalización a través del Erasmus+ y tienen pendiente valorar la solicitud de nuevo de cursos de especialización.

Esto es algo que acabará dependiendo de la demanda, conscientes de que la inserción laboral de los alumnos que acaban es muy elevada y no es fácil que puedan compaginar esa formación con un trabajo. Las familias industriales y sanitarias superan el 90% y hay que tener en cuenta que algunos siguen estudiando. «Nuestro objetivo es seguir siendo un referente en formación profesional en el entorno y la comarca», zanjó.