La Escuela de Idiomas cumple 30 años

La Escuela Oficial de Idiomas cumple treinta años y lo hace en un muy buen estado de salud convertida en todo un referente en la enseñanza de lenguas y culturas. En su biblioteca convergen libros en seis idiomas distintos y es punto de unión de diversas tradiciones y costumbres tan diversas como enriquecedoras. Tras iniciar la actividad en octubre de 1989 su directora Encarnación de la Arada recuerda los inicios. «Éramos muy jóvenes y empezamos muy en precario pero, poco a poco, hemos ido creciendo. Siempre hemos estado apoyando a los alumnos para que aprendieran y les hemos dado todo lo que hemos podido», matiza. Treinta años han pasado, un espejo que refleja el cambio de la sociedad y la importancia que han tomado los idiomas. «El currículum manda mucho y tenemos certificado oficial algo esencial sin duda. También tenemos muchos alumnos que se decantan por los idiomas por desarrollo personal, por ampliar conocimientos», subraya. En el centro se distingue la matrícula oficial, el curso de inglés a distancia That´s English sin olvidar la Enseñanza Libre, es decir aquellos alumnos que tienen un nivel determinado en un idioma adquirido por otros medios y que quieren obtener la certificación oficial. Inglés, alemán, euskera, francés, inglés e italiano son las opciones que se ofrecen en la actualidad, algo que saben y bien este grupo de alumnos del centro que cuenta su experiencia y valora muy positivamente tanto las clases como los métodos empleados por los 12 profesores que imparten clases. Seis alumnos unidos en una particular Torre de Babel sobre cuyos cimientos, de una treintena de años, se asientan miles de palabras, de formas de ver el mundo y de innumerables vivencias.

Itxane Méndez A1 Italiano

«Descubrimos los vínculos culturales entre los países»

Se define como una auténtica fan de la Escuela ya que tras estudiar los últimos cursos de francés e inglés hasta B2, decidió embarcarse en un particular paseo por la Toscana y el resto de regiones italianas. «Me encanta el país, he estado varias veces y me parece un idioma muy bonito con una preciosa musicalidad. Las clases que recibimos son una oportunidad estupenda de obtener unos conocimientos importantes de los idiomas y además de una forma pública, accesible y de muy bajo coste para el alumnado», reconoce mientras destaca la importancia también que se da al aprendizaje cultural de la lengua que se está aprendiendo. «El idioma es el reflejo de la cosmovisión que tiene el pueblo que lo habla, a través de la lengua se conoce también la idiosincrasia del pueblo y viceversa. No se puede estudiar un idioma de forma aislada porque no tendría sentido. En las clases descubrimos los vínculos culturales entre un país y otro».

Ruth Sobrón A2 Euskera

«Destacaría sobre todo la cercanía y la accesibilidad»

Que su pareja fuese vasca fue un revulsivo importante para que Ruth decidiera profundizar en los entresijos del euskera. «Cuando Galder mi hijo mayor fue al colegio decidí emprender el viaje. Sabía contar hasta veinte y algunas expresiones pero empecé desde cero», explica.

El día a día en las aulas es valorado de forma muy satisfactoria. «La profesora nos metió bastante caña desde el principio y salimos muy contentos. La cercanía y la facilidad con la que nos ofrecía las tutorías es un punto a destacar. Como madre de dos hijos pequeños y con ciertas limitaciones de horarios he de reconocer la accesibilidad y flexibilidad que te aportan en la Escuela Oficial»

Tomás Ruiz B2.1 Alemán y Francés

«El conocimiento de lenguas te abre puertas y fronteras»

Con tan sólo 16 años Tomás Ruiz destaca por su facilidad para aprender idiomas y en estos momentos se atreve tanto con el alemán como con el francés. «Me decanté por estos idiomas por libre, a los 14 años ya sabía un poquito de alemán por mi madre y también arropé el francés porque me encanta su cultura siempre me ha atraído. Las clases son muy divertidas y también gratificantes ya que aprendemos cómo se vive en otros lugares e incluso cómo piensan». Aunque de momento Tomás, estudiante de Bachiller, no tiene muy claro que estudiará en un futuro sabe que los idiomas son una baza importante. «Es una de mis posibilidades dedicarme a alguna profesión vinculada al conocimiento de las lenguas. El conocimiento del idioma te abre muchas puertas y fronteras».

Omar Rodríguez A2 Francés

«Las clases son muy amenas y el buen ambiente invita a aprender»

Artista polifacético este bailarín argentino lleva afincado en Miranda ya una década y es también uno de los veteranos en la Escuela Oficial de Idiomas. «Terminé el C1 de inglés y ahora me he apuntado a francés una lengua totalmente diferente que me atrae muchísimo. Lo que más me gusta es el romanticismo del idioma y su dulzura, leo mucho y escucho mucha música algo que aporta una inmensa ayuda. Tantos años fuera de Argentina que ya no tengo acento, tendré que volver y recuperarlo», bromea risueño a la vez que enfatiza el aspecto ameno de todas las clases y el buen ambiente que se respira, un clima que anima en el proceso de aprendizaje.

Rodrigo Molpeceres B2 Inglés

«Los idiomas han adquirido mucho peso en el mercado laboral en los último años»

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es la especialidad estudiada por este joven que se encuentra realizando el master del profesorado. «El tema idiomas es muy importante para la inserción laboral y más en mi situación que mi idea es opositar en un futuro y esto me aportaría puntuación en el baremo. Cada día la gente es más competente para todo y para desempeñar cualquier tipo de trabajo las titulaciones en idioma han adquirido muchísimo peso. En cuando al día a día en las clases recalca que se hace una gran incidencia en conocer los países. «Se realizan clases concretas en las que tienes la oportunidad de saber cómo celebran determinadas fechas y festividades. La verdad es que he estado súper contento y encantado tanto con el profesorado como con los compañeros».

Ángeles Ramos B1 Italiano

«Un idioma es otra forma de ver el mundo porque es otra cultura»

Su unión con la Escuela Oficial de Idiomas se remonta al año 2009 y tras completar los estudios de francés, a la vuelta de su estancia en Soria por motivos profesionales, la «picó de nuevo el gusanillo de los idiomas». Surgió entonces la posibilidad de estudiar italiano y no se lo pensó dos veces. «Me gustan las lenguas romances ya que tienen ese punto de conexión con el castellano que hace que sea entretenido porque se avance muy rápido algo que no ocurre con otras lenguas. Respecto a las clases extras que se realizan he de reconocer que son muy positivas. Cuenta cuentos, teatro, música y charlas completan sin duda la enseñanza y es un plus a tener en cuenta porque al final un idioma es otra forma de ver el mundo porque es otra cultura».