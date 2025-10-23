El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Escobillas, sentado en el centro de la imagen, con Suárez, García, Hernando, Méndez, Martínez e Hidalgo. Avelino Gómez

Escobillas, el alquimista de Miranda

Reconocimiento ·

Las Cámaras de Comercio y las administraciones rinden homenaje a una buena persona, de liderazgo afable pero con determinación

Cristina Ortiz

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:52

Comenta

Por su tesón, su trayectoria tanto empresarial como en la gestión de la Cámara, su liderazgo amable, pero sobre todo por «su espléndida e intachable ... dimensión humana», Fernando Escobillas recibía este jueves un cálido homenaje de sus «amigos», como él mismo se encargó de poner de manifiesto tras escuchar durante casi una hora los elogios dispensados por sus compañeros en las entidades camerales de Castilla y León, pero también de representantes de casi todos los niveles de las administraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  9. 9 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  10. 10

    Malestar en las empresas por las dudas y los costes de la atención obligatoria en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Escobillas, el alquimista de Miranda

Escobillas, el alquimista de Miranda