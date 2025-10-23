Escobillas, el alquimista de Miranda

Por su tesón, su trayectoria tanto empresarial como en la gestión de la Cámara, su liderazgo amable, pero sobre todo por «su espléndida e intachable ... dimensión humana», Fernando Escobillas recibía este jueves un cálido homenaje de sus «amigos», como él mismo se encargó de poner de manifiesto tras escuchar durante casi una hora los elogios dispensados por sus compañeros en las entidades camerales de Castilla y León, pero también de representantes de casi todos los niveles de las administraciones.

Y, por supuesto, también de sus colaboradores más directos, de quienes trabajan a diario codo con codo con él en el Vivero de Empresas, un edificio que desde hoy lleva su nombre, y que aprovecharon la ocasión para destacar, más allá de su gran trayectoria profesional como fundador y gerente de Doherco, su «perfil humano sencillo, afable, colaborativo, generoso y de gran conversador».

Cualidades que, sin duda, todos los presentes coincidían en avalar y que ha sabido siempre trasladar al mundo empresarial, donde ha hecho gala siempre de un liderazgo afable y colaborativo, «nunca basado en la imposición, sino en el buen ejemplo, y en aportar una confianza inquebrantable a todos aquellos que tienen la suerte de trabajar con él», tal y como se recoge en el acta cameral en la que se aprobaba concederle la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio de Miranda.

Una institución en la que ha tenido la que es, tras la suya propia y las instalaciones de Doherco, su tercera casa. A ella llegó hace 34 años, como miembro del plenario, para pasar ya hace 19 a ocupar una presidencia en la que aún se mantiene. Tarea que, como destacaron los presentes en el acto homenaje celebrado en el hotel Ciudad de Miranda, sumó la dirección del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León en sus peores momentos, en plena crisis del ladrillo y cuando las entidades perdieron buena parte de sus ingresos por un cambio legislativo. Financiación que, como recordaba el actual presidente regional del ente, Miguel Méndez Pozo, lograron recuperar convenciendo a la Junta de que aprobara una normativa autonómica.

Todo ello mientras alcanzaba otros hitos profesionales no menos importantes, dejando su impronta, a través de sus barnices y pinturas, en proyectos tan emblemáticos como el Palacio Euskalduna, San Mamés o el estadio olímpico de Montjuic; además de trabajar con grandes grupos como Volkswagen, CAF o la aeronáutica General Dynamics.

Ejemplo

Y es que, como aseguraban desde la organización cameral, Escobillas es «capaz de convertir ideas en empresa, sueños en empleo y esfuerzos en prosperidad».

Rasgos que le convierten, como se encargaba de destacar la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en «un empresario que es ejemplo de lo que es el crecimiento, lo que supone aportar al tejido productivo de Castilla y León. Has demostrado cómo desde Miranda una empresa local puede crecer y llegar a todo el mundo».

Afirmación que la llevaron a agradecerle su «esfuerzo por la tierra, porque que una tierra progrese se debe siempre a las alianzas. Las de los empresarios con las Cámaras y con las instituciones públicas son, sin duda, las que llevan al crecimiento, al empresarial y del territorio. Y Fernando es un ejemplo para ese crecimiento».

También la alcaldesa, Aitana Hernando, ponía el foco en «el compromiso con el desarrollo y la promoción de la ciudad» por parte de Fernando Escobillas; sin olvidar «su gran calidad empresarial y humana». Méritos todos ellos más que suficientes para justificar la concesión del León de Oro, máxima distinción mirandesa, que le era entregado en el marco de ese encuentro entre amigos que congregó a un gran número de personalidades del mundo político y empresarial.

Entre ellos estaba también en su doble condición de mirandés y presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, quien arrancaba su intervención dando la «enhorabuena» al Consistorio por abrir «la senda al reconocimiento a la industria de esta ciudad» con la entrega de este galardón; porque «reconocer a nuestros empresarios es reconocer el progreso de una ciudad».

Y es que su tesón y su esfuerzo, unidos a otros como los desarrollados por la Junta con la construcción del polígono de Ircio, ayudan a «crear empleo, que genera riqueza y fija población; y hace que seamos una de las grandes comunidades autónomas en materia de innovación y de apoyo a la industria».

Incluida Doherco, la de Fernando Escobillas, al que ponía como ejemplo de «persona que transforma lo que toca, convirtiéndolo en oro, ya sea en el ámbito industrial, social o personal. Todo el cariño que ha transmitido lo ha hecho con ejemplaridad».

Y eso le ha permitido recibir el «respeto» de todos aquellos con los que ha tratado siempre. Algo que, como aseguraba, el presidente del Consejo Regional de Cámaras, Miguel Méndez Pozo, «no es fácil de lograr y menos en trayectorias largas, pero te lo has ganado a pulso».

Halagos que Escobillas agradeció de manera sentida casi con una única palabra: gracias. Una de las más importantes en su vida y que aseguraba repetir un centenar de veces al día.