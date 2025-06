Los escaparates muchos comercios de Miranda ya anuncian las rebajas

Desde un tiempo a esta parte parece que son muchas las cosas que se están adelantando. No puede afirmarse de modo tajante que haya sido ... por eso, pero lo cierto es que después de que las temperaturas veraniegas se hayan hecho presentes cuando la estación meteorológica era todavía la primavera, las rebajas de verano también han aparecido antes de la jornada que solía ser la habitual para que comenzaran las compras de artículos con descuentos.

No ha llegado todavía el mes de julio, el tradicional para que los consumidores tuvieran ante sí tentaciones para comprar a precios más asequibles y ya son muchos los establecimientos comerciales que presentan reclamos con rebajas que se presentan, desde el inicio con reducciones de hasta el 70%.

Muchos de los posibles compradores se han visto sorprendidos por el adelanto y esa misma sensación de sorpresa es la que se tiene en Acecaa, tal y como argumenta su presidenta, Sonia Araico «ya que son muchos los comercios que han decidido adelantar el inicio de las rebajas». Es lo que dice, pero también apunta que hay una razón para que esto se haya producido. «El comercio en general está un poco tocado. Ha hecho malo, ha habido eventos que no estaban previstos y en los que la gente ha gastado lo que a lo mejor había previsto inicialmente emplear para hacer compras, y todo eso ha hecho que el comercio se haya resentido y por eso ha adelantado las rebajas». Sin mencionarlo expresamente se refería a la heroicidad del Mirandés, que ha hecho que muchos de los gastos se han empleado para disfrutar con los rojillos.

Al margen de esta circunstancia Sonia Araico tiene claro que en los últimos tiempos «como no hay ya una regulación específica, una ley que haga que todo el mundo se ciña a las mismas fechas, cada uno hace lo que quiere», Circunstancia que, a su juicio en lo que va a derivar es en que «al final va a llegar un momento en el que las rebajas van a ser todo el año», algo que para la presidenta de Acecaa es «insostenible para cualquier negocio».

Recordando que no hace tantos años las rebajas de verano comenzaban en el mes de agosto y que en las últimas épocas se han ido poniendo en marcha en julio, apunta Araico que «como venimos reclamando desde hace tiempo, debería haber algún tipo de regulación porque si no las rebajas van a ser todo el año y esto va a ser un caos, para nosotros y para los consumidores que no van a tener claro cómo van las temporadas».

Empiecen ahora o más tarde, desde la asociación de comerciantes de Miranda en lo que se quiere incidir es en que «aunque los productos que están a la venta se encuentren rebajados, tienen que tener la misma calidad que durante la temporada; algo que en el comercio local cuida mucho»,zanja.