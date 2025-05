Un error en la reserva de la Casa de Cultura de Miranda deja sin lugar a un acto a beneficio de Afami

La Casa de Cultura tenía que acoger el 16 y 17 de junio una exhibición de danza a beneficio de Afami, espectáculo que la Escuela ... Lourdes Herrero organiza desde hace décadas para recaudar fondos para la asociación de enfermos de Alzheimer. El problema es que ese día también está previsto el concierto fin de curso del Conservatorio en el mismo escenario.

Un error del departamento de Cultura ha provocado que haya dos eventos en la misma fecha. Los afectados entienden la situación pero ven «injusto» que sea la academia la que resulte excluida y tenga que buscar una alternativa cuando la solicitud para disponer de la Casa de Cultura la realizaron hace casi un año a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y recibieron el visto bueno municipal. Sin embargo, por motivos que no están claros, esa fecha no se bloqueó en el calendario de reservas por lo que se ha acabado concediendo a otras actividades al pensar que estaba libre. Cuando Cultura se ha dado cuenta del error, la solución no es sencilla ya que cualquier medida implica perjudicar a terceros.

El departamento ha puesto todo tipo de facilidades para buscar otras fechas en el calendario, y sobre la mesa se han puesto varias opciones, pero ninguna es del agrado de la academia de danza. No por capricho, sino porque algunas de las personas que actúan han pedido ya los días en el trabajo y porque a las familias de los alumnos se les entrega el calendario anual cuando se inscriben a principio de curso en septiembre. Cualquier cambio, trastocaría mucho la planificación.

Este contratiempo pone en riesgo todo un año de trabajo y una actividad solidaria con mucha tradición en la ciudad. Además, de forma indirecta la suspensión podría acarrear pérdidas económicas, porque el gasto en decorado y materiales.

Una de las soluciones que barajan es que Cultura ceda de forma excepcional el teatro Apolo, que esos días está libre, pero la administración local no parece muy dispuesta a aceptar esta medida porque se crearía un precedente con otros colectivos de la ciudad a los que se les ha negado la posibilidad de actuar en la principal sala de la ciudad. Y es que la programación del Apolo sigue unos criterios diferentes a la Casa de Cultura.

Tampoco convence mucho la opción de trasladar la exhibición de danza a otros recintos que no están debidamente acondicionados y cuyo aforo es mucho más reducido que en la Casa de Cultura, por lo que el evento perdería parte de su sentido ya que el objetivo es recaudar la mayor cantidad de dinero posible para Afami.

Mañana está convocada una reunión con la alcaldesa y el concejal Carlos Diez Javiz para intentar encontrar una solución para que todas las partes puedan llevar a cabo su actuación final de curso ocasionando los menores contratiempos posibles.