La EOI de Miranda amplía la oferta de Francés y la mantiene en Euskera, pendiente de incorporar profesores

Pese a las dificultades organizativas que implica tener sólo un funcionario de carrera con plaza fija de los once que conforman el claustro, y que ... el 60% de los profesores que darán clase este año son nuevos y no llegarán hasta final de mes, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) opta por crecer y ampliar la oferta en la ciudad. De cara a este curso, que arranca el 6 de octubre, se va a impartir un nivel más de francés, el C1, que permitirá al alumnado de esta lengua certificar una competencia avanzada.

Se convierte así en el tercer idioma en el que se puede cursar ese nivel, junto a Inglés y Euskera, en los que lleva años implantado. Sin dificultades en el primero de ellos, con un departamento con 5 profesores; y con algún parón en el segundo, por la falta de docentes. De hecho, en estos momentos faltan los tres titulados que deberán encargarse de dar clase en los seis cursos que se imparten en el centro. Saben que Educación está buscando titulados, pero no siempre es sencillo. La de Miranda es la única escuela de la región que imparte ese idioma. «Necesitamos que se incorporen ya, porque los exámenes de septiembre los han hecho los del curso pasado, pero la próxima semana tenemos las pruebas de clasificación y las clases están a punto de comenzar», valoraba la directora, Anabel Torres.

No es un problema menor, dado que Euskera se consolida como la segunda lengua con más matrícula de las cinco que se imparten en el centro mirandés. Acapara el 20% del alumnado, concentrados muchos de ellos en el nivel inicial (A1) y el más alto (C1), donde se inscribe bastante gente procedente del País Vasco. De localidades de Álava y también de Vizcaya se traslada gente todas las semanas para asistir al aula.

«Tiene muchísima demanda, pero no conseguimos que haya un profesor trabajando de manera permanente», reconocía la responsable del centro; que sigue apostando por lograr que al menos los cinco departamentos tengan un funcionario de carrera con plaza fija, para que haya una continuidad y una estabilidad año a año.

De momento, está lejos de conseguirlo, aunque en lo que sí ha notado un cambio de tendencia, a mejor, es en qué ahora a los profesores no les importa venir a Miranda.Pero también es consciente de que se puede revertir si se complica aún más el tema del alquiler y el acceso a una vivienda.

De hecho, está convencida de que los continuos cambios de profesorado ha penalizado la matrícula de Alemán, que ha sido superada por la de Italiano (que rivaliza incluso por el tercer puesto de francés), con la misma profesora en los últimos años y un perfil de alumnado adulto, que lo elige por hobby y cultura, no por necesidad.

Para intentar sumar matrícula a la lengua germana y que recupere el peso que tuvo tiempo atrás, están apostando por atraer a adolescentes, estudiantes a partir de 14 años, que lo puedan ver como una opción muy positiva de cara a estudios universitarios o un futuro Erasmus. «Hay alumnos que cuando hacen la PAU tienen ya un B1, que está muy bien. El alemán tiene un perfil profesional muy interesante», defendió Torres.

También confían en crecer en francés, gracias a habilitar clases de C1, un nivel avanzado que hasta ahora no había. Y es que aunque está sufriendo la 'competencia' de italiano por el tercer puesto en número de alumnos, hay un grupo suficiente de estudiantes interesados en ese curso. Sobre todo profesores que buscan seguir mejorando. En los niveles más bajos están jóvenes que quieren reforzar el segundo idioma de Secundaria.

A distancia

Pero sin duda, como siempre, la gran mayoría del alumnado se concentra en inglés. Más del 60%, teniendo en cuenta también That's English, el modelo a distancia con cada vez más peso específico. Al menos uno de cada diez matriculados. Oferta a la que han sumado, y es de las pocas escuelas de la región que lo tiene, un curso cuatrimestral online para preparar la prueba de B2.

También el presencial crece. Principalmente en los cursos iniciales, para sorpresa de la responsable del centro, que lo vincula a la matrícula de extranjeros, de población inmigrante que viene a vivir a Miranda. De hecho, han duplicado el grupo de A1, el que parte de cero, para dar opción a acudir a las 17.00 y a las 19.00 horas.

El objetivo es que cada alumno que se apunte lo haga en su nivel, no que obligatoriamente tenga que ir a primero porque no tiene un título o certificado previo que avale sus conocimientos. Para eso están las pruebas de clasificación, que en la EOI de Miranda se van a llevar a cabo la próxima semana y que están abiertas a la participación de futuros alumnos que quieran ver dónde pueden entrar. La de italiano será el lunes 22, la de alemán el 23; la de inglés el 24; la de francés el 25;y la de euskera los días 29 y 30.

El objetivo pasa por intentar empezar el curso con medio millar de alumnos, unos 50 más que el pasado año. Cifra que Torres considera que debería ser más que posible en una ciudad del tamaño de Miranda y en un centro que también puede recoger alumnado del entorno.