Enrique Álvarez planifica el relevo al frente de la Fundación Cantera en Miranda

Enrique Álvarez ha cumplido un ciclo. Lleva al frente de la institución más de una década, exactamente once años desde que en marzo de 2015 ... tomara el relevo de Vicente España. Y, aunque entonces los estatutos no marcaban límites temporales, ahora si lo hacen. Se modificaron hace un par de años para fijar 'mandatos' de un máximo de 8 ejercicios y él ya los ha rebasado; por lo que, a final de año, tal y como adelantó a los miembros del plenario de la Fundación Cantera en la reunión mantenida hace unos días, cesará en el cargo. «En noviembre me tocará decir adiós».

Una decisión voluntaria y muy sopesada, porque después de tanto tiempo cree que es necesario que se ponga al frente gente nueva, «con ganas y que le dé otro enfoque, porque así nos aseguramos también que haya más viveza», apuntaba Álvarez, satisfecho con el trabajo desempeñado por la entidad en este tiempo porque «he conseguido todo lo que quería. Lo que desde el principio quise plasmar, está hecho». Pero eso no significa que no quede nada por hacer. La entidad tiene por delante un futuro y una tarea ilusionantes que tiene claro que debe guiar y gestionar otra persona. ¿Quién? Tendrá que salir del patronato, un organismo que integran una veintena de personas, además de los considerados natos, porque lo especificó el profesor Cantera en su legación testamentaria: los párrocos de Santa María, San Nicolás y del Espíritu Santo , además de un representante del Ayuntamiento. Candidatos De los otros veinte que integran el plenario, 13 viven en Miranda o pasan mucho tiempo en la ciudad, por lo que, entiende Álvarez, de ahí debería salir su sucesor o sucesora. Y cree, además, que estaría bien que, por primera vez, fuera una mujer la que se pusiera al frente de la fundación. El único requisito a cumplir, disponer de tiempo, eso lo tiene claro. Y es que aunque reconoce que siempre ha contado con mucha colaboración y que se ha creado un gran grupo de trabajo, muy implicado y dispuesto a echar una mano en cualquier momento, el presidente siempre tiene una carga extra. De entre esos trece, considera que «alguno tiene que salir. Todos son gente muy válida para asumir esta tarea», concluyó.

