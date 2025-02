Las encajeras de Miranda ya tienen cubiertas todas las plazas para el encuentro del 27 de abril

El sonido casi hipnótico de los bolillos mientras se trabaja sobre el mundillo volverá a inundar el Pabellón Multifuncional de Bayas en dos meses. Allí ... se darán cita el 27 de abril 700 personas que ya se han inscrito para un evento que llegará a su décimo novena edición manteniendo el nivel de interés en cotas más que elevadas. Y es que en las primeras 48 horas de inscripción la solicitud de plazas ya cubrió la mitad de la instalación municipal, llena hace mes.

Desde entonces todos los grupos que se han apuntado están en reserva –alrededor de medio centenar de personas–, aunque es difícil que falle alguien. De hecho, tal y como reconocía la presidenta del colectivo, Pilar Narro, no han podido atender la ampliación de personas que se querían desplazar desde alguna asociación que había llegado a tiempo para inscribir a los miembros interesados inicialmente. Tampoco han encontrado hueco para acoger a algún colectivo que ha venido todas las ediciones y ésta se va a quedar fuera porque se despistaron y cuando se fueron a apuntar ya no quedaba sitio. Tampoco lo hay para comer. Se han plantado en los 230 comensales.

«Estamos sobrepasadas, no podemos acoger más gente, ni por espacio ni por presupuesto», apuntó Narro; que no olvida que en ediciones previas a la pandemia llegaron a llegar a las 900 personas, pero también tiene claro que ése es un tope al que, por comodidad, de los asistentes, no quieren volver. No había espacio para poder trabajar con comodidad y valoran que la calidad debe primar sobre la cantidad.

Además, con los 4.000 euros que invierten en la cita –el máximo al que pueden llegar– no da para más aficionadas de las que prevén recibir. Entre ellas, como novedad, van a contar con la visita de un grupo de Galicia, otro de Alicante, uno de Cataluña y alguno de Madrid. Aquí coincidirán, como es habitual, con muchos colectivos de la zona norte. Bastantes de ellos ya habituales de una cita en la que se sienten como en casa y ven una ocasión para reencontrarse con gente que han ido conociendo en estos encuentros.

Además, está previsto contar con unos 12 o 13 vendedores de material. Una opción más que valorada por las aficionadas a este arte ya que no es fácil encontrar una tienda física en la que adquirir los productos que se necesitan para trabajar los bolillos. «Encuentros hay muchos pero yo creo que la gente valora la organización, las instalaciones, la comodidad y las actividades paralelas a la hora de decantarse por este», destacó Narro.

Futuro

También confían en que el encuentro sirva para captar a alguna persona más interesada en aprender y practicar con los bolillos en Miranda. Y es que tanto ellas como el resto de colectivos con los que tienen contacto coinciden en señalar que tras la pandemia ha habido un parón, «la gente no se está animando».

En estos momentos, la asociación de la ciudad la conforman «36 personas con una media de edad que ronda los 80 años», por lo que les gustaría ir incorporando a gente más joven que rebajara la media y garantice la continuidad a futuro de un colectivo muy dinámico, ya que más de 20 personas se juntan todos los días por la tarde en su sede de la calle Saturnino Rubio para sentarse frente al mundillo y dar vuelta a los bolillos hasta crear verdaderas obras de arte en forma de puntillas. «Supongo que esto es algo cíclico y que, con el tiempo, volverá a ponerse de moda», zanjó.