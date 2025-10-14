Las empresas de Miranda buscan captar unos 8 millones de fondos europeos y regionales

Crecer no pasa sólo por tener proyectos, ideas o, incluso, clientes. Es necesario también tener acceso a la financiación. La clave de muchos negocios. No ... únicamente de los nuevos, los que dan sus primeros pasos; también de los que buscan ampliar, consolidarse o mantenerse en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.

El presupuesto acaba definiendo el alcance de muchos planes de negocio. De ahí que para que respondan al máximo al alcance que se les quiere dar, los empresarios mirandeses no duden en recurrir a las convocatorias de fondos europeos y regionales, presentando proyectos lo más adaptados posible a cada convocatoria, de cara a tener más posibilidades de obtener la financiación necesaria en procesos con mucha competencia.

¿Cuánto dinero? Alrededor de 8 millones de euros buscan obtener las compañías mirandesas a través de quince planes presentados este pasado verano a las dos convocatorias abiertas. Una de ellas, la abierta hasta el 11 de agosto por el Instituto de Transición Justa, con una dotación de 28 millones para proyectos generadores de empleo, a la que se han presentado 6 proyectos; y la otra, la línea de financiación de la Junta de Castilla y León, con la que han gestionado otras 8 iniciativas y a la que se pueden ir sumando más, dado que no está cerrado el plazo. De hecho, se están ultimando tres o cuatro más.

Se trata, sobre todo, de optar a «financiación para inversiones en infraestructuras y equipamiento, así como para software», apuntó Ignacio Alonso, uno de los socios fundadores de Alyna Capital, consultora de captación de fondos que lleva tiempo trabajando con el ecosistema económico e industrial mirandés en el la obtención de ayudas públicas y que se ha encargado de la gestión administrativas de esos documentos para unas subvenciones que se espera que se resuelvan de cara al primer trimestre del próximo año.

En principio, en la convocatoria de la Junta confía en tener «bastante éxito, porque hemos presentado muy buenos proyectos». También para las ayudas del Instituto de Transición Justa, pero en esas la competencia es mayor. «Es de concurrencia competitiva y se lucha con todas las propuestas presentadas en las zonas afectadas por los cierres de centrales nucleares y de carbón. Hay miles de proyectos», apuntaba el fundador de Alyna.

De todos modos, para conocer el nivel de éxito obtenido hay que esperar a la resolución, tanto de aquellos centrados en los presentados por empresas de nueva implantación, que buscan financiación para una nueva inversión;y como de empresas existentes que buscan invertir en maquinaria y equipamiento.

Un paso que muchas dan, sobre todo en el caso de las pymes, por la posibilidad de contar con el asesoramiento de una entidad especializada en tramitar estas líneas de ayudas. «La mayoría de las pequeñas empresas suelen tener mucho rechazo a iniciar estos trámites porque se chocan con un muro. No están acostumbradas y no tienen equipo para hacerlo».

El trámite de justificar

La tramitación administrativa es muy farragosa, más aún la de la justificación de las ayudas. «Es lo peor y que se lo hagas es un servicio que agradecen, porque un error en esa parte conlleva en muchos casos la devolución de la ayuda. Nos hemos encontrado con ejemplos de ello», reconoció Alonso;que más allá de las dificultades para presentar una propuesta que responda a lo que se valora en las convocatorias, considera que el sector empresarial mirandés tiene «la mente muy abierta, es emprendedor y asume riesgos. Y eso ayuda en nuestro trabajo».

Por otro lado, la presencia en las últimas semanas de Alyna Capital también responde a los trámites para justificar la ayuda de 350.043 concedida por el CSD para el Bikepark y que también fue gestionada por la firma de Alonso. «Antes de final de año tiene que estar todo cerrado y parece que vamos razonablemente bien en plazo», valoró.

Es uno de los tres proyectos que han gestionado con éxito para el Consistorio mirandés, con el que también trabajaron en la presentación de la ayuda para el comercio minorista, con el que las arcas municipales ingresaron 1,5 millones;y dos galardones de los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad 2024, con la Concejalía de Igualdad.

Conocen la plaza y el funcionamiento de la administración local, por lo que están pendientes de que salga a licitación la gestión de la oficina local de captación de fondos para concurrir a la convocatoria; y, si resultan adjudicatarios, poder presentar entre «5 y 6 proyectos anuales para los que obtener financiación durante el tiempo que dure el contrato».

Siempre y cuando haya convocatorias a las que concurrir. De momento tienen claro que para 2026 va a haber financiación, pero también que de cara a 2027 se van a reducir las opciones, si nada cambia, ya que van a finalizar las ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por tanto, a partir de ahí habría que centrarse en ayudas estructurales de la Unión Europea. «Ahí se pueden presentar proyectos más ambiciosos, pero también es más difícil obtener fondos porque no se compite sólo con otras iniciativas españolas, se compite con muchos países».