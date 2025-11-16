El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Responsables de IMA. Avelino Gómez

Empresas que hacen historia en Miranda

Continuar el legado familiar y garantizar que el negocio siga siendo rentable y viable a futuro es el reto de unas cuarenta firmas mirandesas de tres generaciones o más

Cristina Ortiz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:53

En un mundo cada vez más globalizado, poblado de multinacionales y fusiones de compañías que buscan a través de las fusiones hacerse más grandes y ... fuertes para competir en el mercado, la empresa familiar puede parecer una rara avis. Pero no lo es, de hecho, el ser un negocio familiar, que pasa de manos de abuelos a padres y de estos a hijos, es lo que mantiene vivos a unos cuarenta negocios en Miranda.

