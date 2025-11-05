Las empresas cubren 142 puestos de los 400 ofertados en el Foro de Empleo de Miranda

La mañana de este miércoles era fructífera para empresas y trabajadores, pero lo podía haber sido más, a tenor del volumen de puestos de trabajo ... que se ofertaban en la novena edición del Foro de Empleo desarrollado en el Pabellón Multifuncional de Bayas. Instalación convertida por un día en centro de 'reclutamiento' donde las empresas recepcionaron 747 currículum.

Cifra importante pero alejada de la registrada el año pasado, con 1.093. En esta ocasión se han recogido un 31% menos, pese a que la cita organizada por FAE Miranda sumaban 100 ofertas laborales más que en 2024, con 400 puestos a cubrir, que marcaban un hito histórico en este evento.

Pero no sólo ha bajado el número de currículum, también lo ha hecho el total de ofertas cubiertas. Al menos en las primeras horas, durante el desarrollo del Foro de Empleo. En ese evento, las empresas lograban cubrir 142 vacantes, el 35% del conjunto. Más o menos un tercio, mientras que el ejercicio pasado se consiguió personal para algo más de la mitad de las propuestas laborales. Se contrató a 161 profesionales para 300 puestos lanzados.

Hay más trabajo y menos candidatos. Una realidad que los propios responsables de las compañías tenían claro antes de llegar al Foro de Empleo. Y es que en su día a día viven cada vez más dificultades para incorporar los perfiles que necesitan. Tanto que la mayoría, como hacía el presidente de FAE Miranda, Eduardo Araguzo, coincidía en destacar, como un elemento distintivo y clave en cualquier proceso de selección, «la actitud y las ganas de trabajar». Que van a tener que asumir la formación de los nuevos trabajadores es algo que prácticamente, salvo en casos muy concretos, daban por sentado, tanto las grandes empresas como las pequeñas.

Al menos siempre que se demande gente con oficios, ya sea mantenimiento, mecanizado, soldadura, pintura... En Predimsa, una pyme con sede en Berantevilla, dedicada a mantenimiento y mecanizado tienen claro que su mejor opción pasa por coger a gente que quiera aprender y formarla.

«Necesitamos personas que tengan ganas de aprender, con una titulación de grado medio. Pero ahora mismo no hay técnicos, es muy complicado. Los que hay están colocados en empresas grandes y con salarios altos y es muy difícil moverlos». Son conscientes de que para una pequeña firma posicionarse en el mercado del empleo «es complicado» y eso les lleva a tener que hacer muchas horas extra para poder atender todos los contratos cubriendo los puestos que tienen vacantes. Incorporar jóvenes que quieran aprender no es sencillo y tampoco quieren convertirse, gracias a la formación que dan, en una empresa «lanzadera» para que luego se vayan a grandes compañías.

Entre ellas estaría Talgo a la que también cada vez le cuesta más contratar. Ayer llegaban al foro con unos 60 puestos para personal mecánico, electromecánico, eléctrico, soldadura, pintura... Los perfiles son diversos y encontrarlos está siendo difícil, sobre todo si se pide que tengan al menos un grado medio o un certificado de profesionalidad.

«Nos encontramos en un punto en el que la demanda de perfiles por parte de las empresas es superior al de gente cualificada en ellas por la FP. Salen menos alumnos titulados de los que se necesita. Y la única manera de paliar esta situación es dar formación interna», explicaban.

Los problemas son los mismos y también las soluciones para Aciturri, donde reconocían que en esta situación de mercado lo que buscan es «actitud. Personas que quieran trabajar, que quieran comprometerse porque, teniendo una base, la formación la daremos nosotros». Evidentemente, esto implica que el proceso de adaptación se alargue, si antes se resolvía en tres meses ahora «se va a los 6 o al año. Tenemos que tener más paciencia e invertir más tiempo en formarles y en que estén a gusto con nosotros».

Menos prisa tiene Metecno, que acudía con idea de generar una bolsa de la que tirar de cada a Semana Santa, cuando prevén incorporar un nuevo turno de trabajo con 8 personas. Y es que, tras los graves problemas económicos que arrastraron en los últimos años, la empresa está ahora de nuevo en la senda del crecimiento.

Tampoco JSV y TCM cuentan con vacantes concretas. Su objetivo era más dar visibilidad a sus proyectos y ver la respuesta ante una forma de captación de talento que antes era la más habitual y ahora ha quedado relegada por la vía online, aunque el contacto directo siga siendo un valor a tener muy en cuenta. «Ver a la persona y conocerla, ayuda a que se recuerde mejor su perfil», conocían.

De hecho, eso animó a participar a las responsables de Tifer, empresa del Grupo Semark (Lupa) que abrirá un supermercado en Las Californias en el primer trimestre de 2026 y que acudía con el reto de cubrir unos 40 puestos. De ellos, unos 6 para el equipo de gestión, de incorporación inmediata para que se puedan formar en los próximos meses; y el resto, unos 35, personal base, de cara a la apertura de la tienda, que se incorporaría para la capacitación ya en enero. «Buscamos gente con ganas para trabajar y formarse», defendían.

Diferente es el caso del CTME, otro de los participantes. Para empezar porque ya es conocido, pero también porque busca gente muy cualificada y en áreas muy concretas, difíciles de encontrar sin un cribado más que detallado. Demandan titulados superiores, incluso con doctorado, idiomas y años de experiencia. Personal que pueda asumir el desarrollo de proyectos nacionales o europeos que tienen en cartera o a los que van a concurrir.

No todo es logística y oficios, la I+D y el trabajo especializado de laboratorio también crea empleo. De hechos sus números avalan su impulso. Están 53 en plantilla, «un máximo histórico», y necesitan nuevas incorporaciones. De momento, unas cuatro. Aunque pueden ser más si fructifican algunos de los proyectos en los que están inmersos.

Vivienda

La falta de personal cualificado no es el único problema que están encontrando los empresarios para cubrir sus ofertas laborales. La dificultad para encontrar vivienda en la ciudad, aunque el tema no sea responsabilidad ni competencia suya, también les está perjudicando. Son más que conscientes de ello porque todos han ido extendiendo por otros lugares del país o incluso de fuera su captación de trabajadores.

«Es un tema en el que tendremos que trabajar en paralelo junto con la búsqueda de personas, para que podamos seguir atrayendo gente a nuestras empresas y que sigan siendo competitivas, estamos en un mercado muy globalizado», destacaba Araguzo; convencido de que hay que ser capaces de ofrecer «un alojamiento digno y a unos precios razonables» a quienes vengan a trabajar.

No puede ser que se rechacen ofertas por no encontrar una vivienda o que salga más barato vivir en otras ciudades, sumando incluso el coste del desplazamiento en coche.