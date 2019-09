56 empresas apuestan por el tercer Foro de Empleo para cubrir 200 ofertas de empleo José Luis Peña, Nuria Navarro, Miguel Ángel Adrián y José Barahona. / A. G. A las vacantes lanzadas por la industria y el sector logístico se suman en esta edición las de los supermercados yla hostelería CRISTINA ORTIZ Martes, 17 septiembre 2019, 00:50

Los buenos resultados de las dos anteriores citas empujan hacia el crecimiento al Foro de Empleo que, organizado por FAE en colaboración con el Ayuntamiento y la UBU, está respaldado en su tercera edición por 56 empresas dispuestas a poner sobre la mesa unas 200 ofertas de empleo, para cubrir puestos de trabajo tanto de manera inmediata como más a largo plazo en un abanico de sectores que también se está ampliando.

«Ya intuíamos cuando en julio presentamos la iniciativa que ésta edición iba a ser la definitiva. Es una iniciativa fundamental y beneficiosa tanto para las empresas como para las personas que buscan empleo», apuntó la presidenta local de FAE Burgos, Nuria Navarro, en la presentación;.

Los números ya a priori refrendan esa valoración. Para empezar porque el Pabellón Multifuncional de Bayas reunirá el 2 de octubre en un único espacio a 11 firmas más que el pasado año, el número de empresas que estará presente en ese paso aumentan casi un 20%, desde 45 a 56. «Estamos muy orgullosos de la acogida», incidió.

Máxime porque este aumento va acompañado de un crecimiento en el volumen de ofertas de empleo o de puestos de trabajo a cubrir. Concretamente se lanzarán un 25% más. Las 150 de la pasada edición se elevan en esta ocasión con 50 más hasta las alrededor de 200. Un número no cerrado aún ya que todavía se están recibiendo solicitudes.

Si bien, no todas plantean contrataciones «en el cortísimo plazo. Las hay para el corto, el medio y para hacer bolsa de empleo», explicó Navarro; consciente también de que hay algunas que se repiten del año pasado porque no se lograron cubrir y que siguen pendientes de encontrar personal con la cualificación adecuada. De hecho, en la pasada edición se consiguió cubrir dos tercios de las ofertas. El otro no se pudo ocupar con echando mano de los cerca de 2.500 currículum que se recogieron en la feria.

En esta ocasión los puestos son «de lo mas variados y de los sectores más diversos». Entre el personal que se buscará en dos semanas están: peones especializados, operarios electroerosión, carroceros, cocineros, personal para barra... «Hay muchas personas pueden conseguir la oportunidad de emplearse».

A este listado quiso añadir de manera específica varios perfiles en los que «persiste la demanda y no conseguimos cubrirlos» como los técnicos de mantenimiento eléctrico y electrónico, comerciales, caldereros pintores, inspectores de calidad, ingenieros, operarios de ajuste, programadores de máquina tridimensional... De todos ellos se dará cuenta en un listado que quienes acudan a la feria durante la jornada del 2 de octubre recibirán a la entrada. De igual manera, en cada stand se ofrecerá información sobre los perfiles exactos.

De manera muy positiva valoró por parte del Ayuntamiento, el concejal de Promoción Industrial, Miguel Ángel Adrián, el incremento en el número de empresas que han decidido sumarse en esta ocasión a la feria. Aumento que, en parte obedece a la presencia del sector de la hostelería y de los supermercados, que en ediciones anteriores no habían acudido a este foro a captar personal.

Algo que implica un cambio en sí mismo porque en la edición pasada las ofertas «estaban más enfocadas a sectores especializados del ámbito industrial. Que haya mayor diversidad y presencia de empresas demandantes es muy importante para el éxito final de la convocatoria», valoró Adrián; al tiempo que mostraba su confianza en que se mantenga «la tendencia alcista en cuanto a la colocación de personas que presentaron sus currículum en 2018».

Por su parte, el represente de la Obra Social La Caixa, José Barahona, puso el acento en la preocupación creciente que les trasladan las empresas a la hora de buscar talento. «Muchas empresas nos dicen que les falta personal. Por eso, éste foro creo que acierta en la finalidad de acercar empresas y demandantes de empleo».