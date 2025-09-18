El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Todos los vehículos requieren de mantenimiento y algunos han sido objeto de reparaciones en los últimos ejercicios. Avelino Gómez

La empresa del plan antirriadas y la Junta ven «posible» los cambios en el proyecto de Miranda

La dirección de la obra ha visitado la ciudad esta semana y a primeros de octubre el Ayuntamiento irá a Valladolid

Toni Caballero / Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:11

Los vecinos de Ronda del Ferrocarril están a punto de ganar la batalla. La presión popular hizo que se frenara el plan antirriadas y que ... se estudiaran cambios a la obra prevista. Según ha podido saber ELCORREO, los técnicos de Conelsan, la empresa adjudicataria de los trabajos, visitaron Miranda el lunes para estudiar las modificaciones propuestas por Urbanismo y trasladaron extraoficialmente a sus homónimos municipales que ven «posible» llevar a cabo la propuesta alternativa planteada por la concejalía y respaldada por la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  3. 3 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  4. 4

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  5. 5

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  6. 6

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8 A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda
  9. 9 ¿Y si estamos ante un asesino en serie en Bilbao?
  10. 10 Ola de calor para despedir el verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La empresa del plan antirriadas y la Junta ven «posible» los cambios en el proyecto de Miranda

La empresa del plan antirriadas y la Junta ven «posible» los cambios en el proyecto de Miranda