La empresa del plan antirriadas y la Junta ven «posible» los cambios en el proyecto de Miranda

Los vecinos de Ronda del Ferrocarril están a punto de ganar la batalla. La presión popular hizo que se frenara el plan antirriadas y que ... se estudiaran cambios a la obra prevista. Según ha podido saber ELCORREO, los técnicos de Conelsan, la empresa adjudicataria de los trabajos, visitaron Miranda el lunes para estudiar las modificaciones propuestas por Urbanismo y trasladaron extraoficialmente a sus homónimos municipales que ven «posible» llevar a cabo la propuesta alternativa planteada por la concejalía y respaldada por la ciudadanía.

Tampoco la Junta parece que vaya a a poner muchos problemas a los cambios aunque la decisión final se adoptará en la reunión que mantendrá la administración general con el Ayuntamiento el 1 de octubre. Desde Valladolid han respondido con celeridad a la petición del Ayuntamiento, conscientes de que el tiempo apremia ya que la obra tiene que estar finalizada antes del próximo verano al ser financiada con fondos europeos.

Por eso en un par de semanas una representación municipal encabezada por la alcaldesa y Guillermo Ubieto acudirá a la Junta para reunirse con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad, José Manuel Jiménez. En ese encuentro, se pondrán sobre la mesa los cambios que se pretenden incluir en el proyecto, y se valorará si suponen una modificación sustancial ya que, más allá de los criterios técnicos, es necesario cumplir con la normativa para no perder el dinero de Europa.

Lo que se pretende es elevar la acera actual hasta la cota de los portales y equipararla con la calzada, lo que permitiría ganar 0,40 centímetros aproximadamente en vez de los 0,69 previstos, una altura suficiente para reducir el efecto de las riadas y una obra mucho menos lesiva para los vecinos ya que no altera tanto la imagen de Ronda del Ferrocarril.

La propuesta salida de Urbanismo cuenta con el aval de la empresa encargada de la obra, que esta misma semana ha inspeccionado diferentes puntos del proyecto, tales como la zona del tanque de tormentas y la bomba de impulsión junto al Puente de Hierro, la galería de bombeo de Allende y los aliviaderos donde se han proyectado las válvulas y las bombas antirretorno. También la intersección de Ronda del Ferrocarril con calle Arenal, el punto más polémico y en el que ha puesto el foco el departamento municipal de Urbanismo para poder modificarlo sin tener que renunciar a toda la inversión.

«Los técnicos de Conelsan han realizado una inspección de campo y les hemos planteado nuestra propuesta de eliminar todas las rampas, escaleras y muros del proyecto, elevando la acera hasta una cota intermedia. Nos han dicho que van a hacer un estudio de encaje de rasantes y nos harán una propuesta técnica en unas semanas. A priori, van a estudiarlo y nos han dicho de viva voz que es posible aunque ahora toca esperar», explica el concejal Guillermo Ubieto.

Ahora falta que la Junta, administración promotora de la obra, también autorice los cambios. Según ha podido saber este periódico, a nivel regional no se pondrán trabas siempre que los técnicos validen las actuaciones. El objetivo es que en la reunión que tendrá lugar en Valladolid, todas las partes lleguen a un acuerdo y se pueda certificar la obra, con el acta de replanteo, trámite previo a que las máquinas comiencen a trabajar, y que la empresa pueda empezar la obra cuanto antes.

El proyecto antirriadas ha suscitado mucho debate en los últimos meses, sobre todo después de que los vecinos manifestaran su oposición ante el planteamiento inicial y en muy poco tiempo reunieran más de 2.000 firmas.