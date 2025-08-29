El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panattoni uenta con un terreno de 228.000 metros cuadrados Avelino Gómez

Una empresa llega a Panattoni y siembra más dudas sobre el proyecto chino en Miranda

La nueva firma ha iniciado la búsqueda de personal y hará oficial su desembarco en el parque logístico en los próximos días

Raúl Canales / Toni Caballero

Miranda Caballero

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:04

El tejido empresarial mirandés sumará en breve un nuevo nombre ya que una empresa ha llegado a un acuerdo con Panattoni para instalarse en el ... parque logístico de la multinacional. Aunque la operación se lleva con el secretismo que suele caracterizar este tipo de negociaciones, EL CORREO ha podido saber que se trata de una firma que llega a la ciudad con un proyecto grande. De hecho, ya ha iniciado la búsqueda de personal pese a que aún no se ha desvelado su nombre y las condiciones laborales que ofrece a los candidatos, y los perfiles profesionales que demanda, reflejan que se trata de un proyecto de envergadura.

