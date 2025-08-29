Una empresa llega a Panattoni y siembra más dudas sobre el proyecto chino en Miranda

El tejido empresarial mirandés sumará en breve un nuevo nombre ya que una empresa ha llegado a un acuerdo con Panattoni para instalarse en el ... parque logístico de la multinacional. Aunque la operación se lleva con el secretismo que suele caracterizar este tipo de negociaciones, EL CORREO ha podido saber que se trata de una firma que llega a la ciudad con un proyecto grande. De hecho, ya ha iniciado la búsqueda de personal pese a que aún no se ha desvelado su nombre y las condiciones laborales que ofrece a los candidatos, y los perfiles profesionales que demanda, reflejan que se trata de un proyecto de envergadura.

Más allá del empleo directo que sea capaz de generar esta nueva empresa, su desembarco en la ciudad siembra dudas sobre la llegada de una de las inversiones más fuertes que están sobre la mesa de la ciudad: el grupo inversor chino que aspiraba a alquilar toda la superficie disponible en Panattoni.

Directivos de la compañía asiática estuvieron el pasado mes de octubre de visita en la ciudad y mantuvieron una reunión con los representantes políticos del Ayuntamiento para trasladar de primera mano su interés en instalarse en Miranda. Pero su desembarco se ha ido retrasando por cuestiones legales y técnicas.

Primero fue necesario consultar a la Junta si autorizaba la operación ya que el suelo de Panattoni, que inicialmente fueron concebidos para la puesta en marcha de Miranda Logística, proyecto que acabó estancado en un laberinto judicial, por lo que no estaban habilitados para uso industrial. Sin embargo, la administración regional considera que no es necesario modificar el plan parcial y que el uso que se pretende dar a la parcela es compatible con la normativa urbanística.

Solventado ese problema, el principal escollo radica en la potencia energética ya que el grupo inversor chino está dedicado a la fabricación de módulos fotovoltaicos y la ciudad no puede ahora mismo garantizarle el suministro debido a la competencia con Arasur. Es una de las cuestiones que el concejal de Promoción Económica pretende negociar directamente con Madrid, y de hecho está a la espera de que el Ministerio confirme fecha para una reunión en la que trasladará la necesidad de encontrar una solución para que el futuro industrial de la ciudad no se vea limitado.

A esa incertidumbre se suma ahora la llegada de una nueva empresa a la superficie de Panattoni. A pesar de que el parque logístico cuenta con 228.000 metros cuadrados, de momento ha desarrollado solo la primera fase de su proyecto, con dos edificios flexibles que arrojan algo más de 130.000 metros cuadrados alquilables, aunque pueden ser ampliables a medio plazo. La intención del grupo inversor chino, por las características de su producción, es hacerse con todo el suelo disponible, por lo que será necesario conocer más detalles sobre la nueva empresa, que oficializará su llegada en los próximos días, y las dimensiones que necesitará para operar. De eso dependerá que sea compatible con el otro proyecto o que el Ayuntamiento tenga que dar por perdida definitivamente la inversión de la compañía asiática.