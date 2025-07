La empresa de limpieza de colegios amenaza al Ayuntamiento de Miranda con un paro

Raúl Canales Miércoles, 9 de julio 2025, 22:48 Comenta Compartir

Los directores de los colegios de la ciudad no sabían ayer si iban a tener servicio de limpieza. Las trabajadoras les habían advertido la tarde ... anterior que quizá no acudían a realizar sus tareas, una amenaza de paro que el Ayuntamiento ha logrado evitar por ahora pero que no pone solución a los problemas que afectan a un servicio que lleva ocho años en prórroga forzosa.

El malestar en esta ocasión es más de la empresa que de la plantilla, por culpa de unas facturas impagadas por el Ayuntamiento. Por este motivo, la dirección llegó a amenazar con dejar de prestar el servicio de forma inmediata, una medida de presión que ha resultado efectiva ya que la administración local ha abonado parte del dinero. Con el resto de la reclamación, hay más discrepancias. Pero la situación del servicio va más allá de lo económico, porque la última licitación e contrato quedó desierta y la prometida remunicipalización está estancada por la ausencia de interventor en el Ayuntamiento. Ahora que se ha incorporado una persona a ese puesto, Guillermo Ubieto confía en poder avanzar con los trámites. La precariedad laboral de las trabajadoras se ha agravado con las aulas de 0 a 3 años, ya que supone más carga para la plantilla y trabajar en el mes de julio. Aunque lo normal sería que cada centro educativo contara con una persona específica durante toda la jornada para ese trabajo, en Miranda el servicio lo prestan las mismas empleadas. «No es tolerable el abandono y la incertidumbre que sufren», asegura Sergio Montoya, portavoz del PP, partido que la semana pasada calificaba públicamente de «descalabro» todo lo que rodea a la limpieza de colegios. Para Montoya, lo prioritario es mejorar las condiciones laborales de la plantilla, algo imposible mientras el servicio se siga prestando en prórroga forzosa. «La idea de la remunicipalización solo genera un problema donde podía evitarse, ya que no se saca a concurso un contrato que lleva ocho años de retraso», afirma el edil de los populares, que acusa al equipo e Gobierno de «ningunear» tanto a las empleadas como a la empresa. Desde las filas del principal partido de la oposición, se critica duramente «las continuas promesas y cambios» que nunca se cumplen y que generan unas expectativas falsas entre las trabajadoras, que desempeñan su trabajo en unas condiciones precarias. Para Montoya «hay que ser más serio cuando hablamos del trabajo de 62 personas, y es hora de elaborar un proyecto definido sobre la limpieza de colegios y planteárselo a todos los partidos políticos. El resto, solo son brindis al sol, pero este Ayuntamiento nos tiene acostumbrados a pedir a otras administraciones como la Junta muchas cosas en el ámbito de Educación cuando luego no cumple con sus obligaciones más elementales».

Temas

Miranda de Ebro